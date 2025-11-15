Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 15 novembre 2025  | aggiornato alle 14:29 | 115752 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

Buon Ricordo: Risotto ai fiori di zucchina e tartufo di Bellagio di Luigi Gandola

C’è un profumo che a Bellagio (Co) anticipa la primavera: quello dei fiori di zucchina che sbocciano nell’orto del Ristorante Salice Blu. Luigi Gandola li raccoglie all’alba, quando sono ancora chiusi, e ne conserva l’essenza per tutto l’anno

Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 40 minuti
Calorie: 370 kcal

15 novembre 2025 | 10:30
Risotto ai fiori di zucchina e tartufo di Bellagio di Luigi Gandola
Risotto ai fiori di zucchina e tartufo di Bellagio di Luigi Gandola

Buon Ricordo: Risotto ai fiori di zucchina e tartufo di Bellagio di Luigi Gandola

C’è un profumo che a Bellagio (Co) anticipa la primavera: quello dei fiori di zucchina che sbocciano nell’orto del Ristorante Salice Blu. Luigi Gandola li raccoglie all’alba, quando sono ancora chiusi, e ne conserva l’essenza per tutto l’anno

Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 40 minuti
Calorie: 370 kcal
15 novembre 2025 | 10:30
 
di Luigi Gandola
Ristorante Salice Blu - Bellagio (Co)
Ingredienti
Dosi per:
  • Riso Carnaroli
    280 g
  • Burro
    30 g
  • Fiori di zucchina
    50 g
  • Tartufo scorzone
    30 g
  • Scalogno
    1 n
  • Acqua
    250 ml
  • Parmigiano Reggiano grattugiato
    20 g
  • Panna fresca
    5 ml
  • Vino bianco secco
    20 ml
  • Olio evo
    15 ml
  • Sale e pepe
    qb
Go Wine
Bord Bia
Tirreno CT
Rcr
Galbani Professionale
Beachcombers

È da lì che nasce il suo risotto ai fiori di zucchina e tartufo, piatto del Buon Ricordo e simbolo di una cucina che unisce terra, acqua e memoria. Una storia che parte nel 1973 con i genitori Mino e Flora (originari di Bellagio), e che oggi continua con una filosofia tutta incentrata sulla filiera corta e l’autoproduzione, dove nulla è lasciato al caso.

Preparazione
1
Pelare lo scalogno e tritarlo finemente. Lavare delicatamente i fiori di zucchina, e tagliarli a julienne.
2
Mettere una casseruola sul fuoco con circa 10 g di burro e un filo di olio.
3
Quando il burro e` sciolto unire lo scalogno e rosolarlo dolcemente fino a farlo appassire. Aggiungere quindi i fiori di zucchina e rosolarli per 5 minuti in modo da eliminare tutta l’acqua.
4
Bagnare con il vino e lasciare evaporare, prima di aggiungere la panna. Far ridurre un minuto e unire il riso.
5
Spegnere il fornello, far riposare per 5 minuti e quindi riprendere la cottura a fuoco dolce aggiungendo acqua bollente, un mestolo alla volta. Usare l’acqua, non il brodo per non coprire i sapori.
6
Cuocere il riso per 15 minuti, alla fine regolare di sale e di pepe, togliere dal fuoco e unire il burro rimasto, un filo di olio e il Parmigiano grattugiato.
7
Porre il risotto sul piatto e servirlo con lamelle di tartufo molto fini.

Buon Ricordo: Risotto ai fiori di zucchina e tartufo di Bellagio di Luigi Gandola

Il piatto del Buon Ricordo

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Risotto fiori di zucchina tartufo di Bellagio Buon Ricordo piatto del buon ricordoLuigi Gandola
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Go Wine
Bord Bia
Tirreno CT
Rcr

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025