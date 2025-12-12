Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 12 dicembre 2025  | aggiornato alle 10:49 | 116273 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rotari
Rotari

Cappello del Doge con trevisana e fonduta di Fontina DOP: la ricetta di Daniel Canzian

Un elegante Cappello del Doge con ripieno di Trevisana e mousse di ricotta, servito su fonduta di Fontina DOP. Una creazione raffinata dello Chef Daniel Canzian realizzata per l’edizione FontinaMI 2025

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 80 minuti
Calorie: 420 kcal

12 dicembre 2025 | 10:30
Cappello del Doge con trevisana e fonduta di Fontina DOP: la ricetta di Daniel Canzian
Cappello del Doge con trevisana e fonduta di Fontina DOP: la ricetta di Daniel Canzian

Cappello del Doge con trevisana e fonduta di Fontina DOP: la ricetta di Daniel Canzian

Un elegante Cappello del Doge con ripieno di Trevisana e mousse di ricotta, servito su fonduta di Fontina DOP. Una creazione raffinata dello Chef Daniel Canzian realizzata per l’edizione FontinaMI 2025

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 80 minuti
Calorie: 420 kcal
12 dicembre 2025 | 10:30
 
di Daniel Canzian
DanielCanzian Ristorante
Ingredienti
Dosi per:
  • Per la pasta
  • Patate
    150 g
  • Farina 00
    150 g
  • Carbone vegetale
    5 g
  • Sale
    qb
  • Per il ripieno
  • Trevisana
    300 g
  • Patate schiacciate
    50 g
  • Ricotta
    50 g
  • Parmigiano Reggiano Dop
    10 g
  • Olio evo
    qb
  • Pepe
    qb
  • Sale
    qb
  • Per la fonduta
  • Fontina Dop
    200 g
  • Tuorli
    2 n
  • Burro
    30 g
  • Latte
    100 g
Robo
Pavoni
Blancdenoir
Molino Pasini
Diemme
Ristorexpo

Il Cappello del Doge con trevisana e fonduta di Fontina DOP, firmato dallo Chef Daniel Canzian per l’edizione FontinaMI 2025, è un piatto che unisce eleganza formale e profondità di gusto. La preparazione si fonda su una pasta fresca ottenuta dall’impasto di patate, farina e carbone vegetale, che conferisce un colore scuro e un carattere deciso, in netto contrasto con la ricca farcia interna.

Preparazione
Per la pasta
1
Cuocere le patate con buccia e intere in acqua salata.
2
Unire alla farina e il carbone vegetale, lasciar riposare per 30 minuti. La pasta dovrà risultare liscia, soda e omogenea.
Per il ripieno
1
Saltare il radicchio tagliato a julienne in padella con olio, sale e pepe. Lasciare asciugare.
2
Unire le patate schiacciate, la ricotta il Parmigiano Reggiano. Correggere di sale.
3
Con l'aiuto di una impastatrice amalgamare bene il composto fino a d ottenere una mouse omogenea.
Per il cappello del doge
1
Stendere la pasta (spessore circa 2 mm) con l’aiuto di un coppapasta di un diametro di 6 cm e formare due dischi.
2
Nel primo disco mettere circa 50 g di farcia. Chiudere con un altro disco di pasta e creare tre punte, dando la forma del classico cappello del doge. Cuocere per 2 minuti in acqua salata.
Per la fonduta
1
Frullare tutto a bimby, poi montare a 80°C, velocità 4 per 5 minuti.
Impiattamento
1
Stendere due cucchiai di fonduta alla base del piatto e adagiare il cappello del doge. Completare con un tocco di oro edibile a piacimento.

Il ripieno esalta la trevisana, saltata a julienne per concentrare i suoi sentori amaricanti, poi amalgamata con ricotta, Parmigiano Reggiano e patate schiacciate fino a ottenere una mousse omogenea e vellutata. L’involucro di pasta viene modellato con abilità in tre piccole punte, dando vita alla particolare forma del cappello del doge, simbolo iconico della Serenissima.

La fonduta di Fontina DOP, lavorata a bassa temperatura fino a diventare una crema setosa, completa il piatto con la sua nota lattica e avvolgente. L’impiattamento prevede una base di fonduta morbida su cui adagiare il cappello, rifinito con un tocco di oro edibile per esaltarne la raffinatezza. È un piatto che coniuga estetica, tecnica e territorialità, perfettamente rappresentativo della cucina contemporanea di Canzian.

 
 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Cappello del Doge FontinaMI 2025 Fontina DOP Trevisana pasta ripiena fonduta ricetta gourmet cucina italiana contemporanea piatto signatureDaniel Canzian
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Robo
Pavoni
Blancdenoir
Molino Pasini

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025