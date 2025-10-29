Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 29 ottobre 2025  | aggiornato alle 14:10 | 115358 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Rational

Carpaccio di zucca violina su brisée e stracchino montato

Per celebrare la notte più magica e suggestiva dell’anno, Fabrizio Renna dell'FH55 Grand Hotel Mediterraneo firma una creazione raffinata e sorprendente, capace di trasformare la zucca in un piatto d’alta cucina, elegante e irresistibile

Tipologia Cucina: Contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 80 minuti
Calorie: 420 kcal

29 ottobre 2025 | 10:30
Carpaccio di zucca violina su brisée e stracchino montato
Carpaccio di zucca violina su brisée e stracchino montato

Carpaccio di zucca violina su brisée e stracchino montato

Per celebrare la notte più magica e suggestiva dell’anno, Fabrizio Renna dell'FH55 Grand Hotel Mediterraneo firma una creazione raffinata e sorprendente, capace di trasformare la zucca in un piatto d’alta cucina, elegante e irresistibile

Tipologia Cucina: Contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 80 minuti
Calorie: 420 kcal
29 ottobre 2025 | 10:30
 
di Fabrizio Renna
FH55 Grand Hotel Mediterraneo - Firenze
Ingredienti
Dosi per:
  • Farina debole per frolla
    qb
  • Burro
    125 g
  • Tuorlo
    18 g
  • Acqua fredda
    50 g
  • Zucca violina
    250 g
  • Stracchino
    200 g
  • Panna
    50 g
  • Salsa di soia
    30 g
  • Aceto
    30 g
  • Miso
    5 g
  • Olio evo
    50 g
  • Erba cipollina
    qb
  • Timo
    qb
  • Aneto
    qb
Go Wine
Pavoni
Bord Bia
Pentole Agnelli
Antinori
Beer and Food

Nasce così il “Carpaccio di Zucca Violina su Brisée e Stracchino Montato”, una sinfonia di sapori e profumi autunnali, dove contrasti e armonie si fondono in un’esperienza sensoriale avvolgente che conquista il palato fin dal primo assaggio. Una brisè dorata e friabile, fragrante al morso e dal profumo di burro appena sfornato, accoglie un vellutato stracchino montato con panna, soffice come una nuvola e impreziosito dai sentori freschi e aromatici di erba cipollina e timo. Sopra, come un velo autunnale, si adagiano sottili petali di zucca violina marinata in una delicata emulsione di olio extravergine d’oliva, soia, miso e aceto, che sprigiona un irresistibile equilibrio tra dolcezza vellutata e note sapide e umami. 

Preparazione
1
Pulire la zucca, tagliarla sottilissima con una mandolina. Preparare un’emulsione con olio, soia, miso, aceto e le erbette tritate. Marinare la zucca per circa 3 ore, coperta con pellicola a contatto.
2
Lavorare lo stracchino in planetaria con la panna fino a ottenere una crema soffice e areata. Trasferire in una sac à poche.
3
In planetaria, unire il burro a cubetti con la farina fino a ottenere un composto sabbioso. Aggiungere tuorlo e acqua, far riposare in frigo per un’ora. Stendere l’impasto a 5 mm e ricavare dischi di circa 12 cm. Spennellare con uovo, salare e cuocere a 175°C per 20 minuti.
4
Su ogni disco di brisée disporre uno strato di stracchino montato, profumare con erba cipollina, adagiare la zucca marinata e decorare con timo e aneto fresco.

Il risultato è un’armonia di consistenze e profumi che cattura i sensi e racconta, in ogni boccone, la raffinata semplicità dell’autunno toscano reinterpretata con eleganza contemporanea. Un piatto che è un vero omaggio ai colori e ai sapori dell’autunno toscano, pensato per stupire ospiti e gourmand con un tocco di leggerezza e creatività.Un piatto d’autore che incarna la magia incantata dell’autunno fiorentino, esaltando i colori e i profumi della stagione, e che riflette l’estro originale di uno chef appassionato, capace di sorprendere e affascinare anche nelle notti più misteriose e suggestive dell’anno.

 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Carpaccio zucca violina brisée stracchino montatoFabrizio Renna
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Go Wine
Pavoni
Bord Bia
Pentole Agnelli

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025