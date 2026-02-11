Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 11 febbraio 2026

Rational
Feudo Arancio
Feudo Arancio

Che Fico San Valentino: il cocktail romantico con whisky torbato

“Che Fico San Valentino” è il cocktail firmato Maurizio Zuddio: liquore al fico, Laphroaig torbato, infusione al cioccolato bianco, vaniglia e soluzione salina. Elegante, seducente e scenografico con bolla alla banana

di Maurizio Zuddio
Bar Manager dell’Ambrosia Restaurant & Bar - Hotel Artemide di Roma
Ingredienti
Dosi per:
  • Liquore al fico
    30 ml
  • Whisky torbato Laphroaig
    5 ml
  • Infusione al cioccolato bianco
    15 ml
  • Dash bitter alla vaniglia
    3 n
  • Dash soluzione salina
    2 n
  • Garnish
  • Bolla alla banana
    1 n
&ldquo;Che Fico San Valentino” è il signature cocktail ideato da Maurizio Zuddio, Bar Manager dell’Ambrosia Restaurant & Bar dell’Hotel Artemide di Roma, per celebrare l’amore con un linguaggio contemporaneo e fuori dagli schemi. Il drink costruisce la propria identità su un equilibrio calibrato tra dolcezza, torba e cremosità. Il liquore al fico, sensuale e avvolgente, costituisce l’asse aromatico principale, mentre il Laphroaig - dosato in quantità misurata - introduce una vibrazione affumicata e profonda che amplia la persistenza gustativa senza sovrastare. L’infusione al cioccolato bianco apporta rotondità e texture vellutata, sostenuta da bitter alla vaniglia e da una soluzione salina che agisce come esaltatore di sapidità e amplificatore aromatico.

Preparazione
1
Versare tutti gli ingredienti in un mixing glass colmo di ghiaccio.
2
Mescolare energicamente fino a ottenere una corretta diluizione e una texture setosa.
3
Filtrare in una coppa precedentemente raffreddata.
4
Completare con una bolla alla banana come guarnizione, per un effetto scenografico e aromatico che anticipa l’assaggio.

La tecnica è quella classica dello stirring in mixing glass, con diluizione controllata per ottenere setosità e pulizia gustativa. Il garnish, una bolla alla banana, aggiunge un elemento scenografico e olfattivo che anticipa l’assaggio. Un cocktail strutturato, elegante e narrativo, pensato per un brindisi romantico ma non convenzionale.

© Riproduzione riservata

 
cocktail San Valentino liquore al fico Laphroaig whisky torbato infusione cioccolato bianco bitter vaniglia cocktail romantico Ambrosia Restaurant Bar Hotel Artemide Roma
 
