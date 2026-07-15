Il Cocktail Fujiko, ideato da Andrea Arcaini di Rita Cocktails Milano, è un drink elegante e contemporaneo che unisce suggestioni orientali e tecnica moderna. La base di Coconut Washed Gin regala morbidezza e note tropicali, mentre lo Shiso Green Leaves Orgeat apporta una complessità aromatica che richiama erbe fresche, mandorla e leggere sfumature vegetali. Il succo di limone aggiunge tensione e freschezza, bilanciando la dolcezza dell'orgeat, mentre due gocce di assenzio completano il profilo aromatico con una delicata nota balsamica.
RAFFINATO
Cocktail Fujiko: la ricetta di Andrea Arcaini tra shiso, gin e note tropicali
Cocktail raffinato che combina Coconut Washed Gin, shiso, mandorla e limone. Fresco, aromatico e bilanciato, conquista con note vegetali, agrumate e tropicali, arricchite da un tocco di assenzio.
Tipologia Cucina: Mixology contemporanea
Categoria: Cocktail
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 10 minuti
Calorie: 180 kcal per persona
15 luglio 2026 alle ore 10:30
Preparazione
Shiso Green Leaves Orgeat
1
Frullare tutto fino a scioglimento dello zucchero e filtrare.
Acqua di mandorle
1
Frullare per 20 secondi, lasciare riposare 24h in frigo e filtrare con garza.
Per il Fujiko
1
Metodo: Shake & double strain
2
Servire in Nick&Nora 160ml
3
Garnish: fetta di limone essiccato e foglie di kaffir lime
Servito in coppa Nick & Nora e decorato con limone essiccato e foglie di kaffir lime, Fujiko è un cocktail raffinato, intenso nei profumi e sorprendentemente equilibrato al palato.