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Mercoledì 15 luglio 202610:55117.792 articoli pubblicati

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RAFFINATO

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Cocktail Fujiko: la ricetta di Andrea Arcaini tra shiso, gin e note tropicali

Cocktail raffinato che combina Coconut Washed Gin, shiso, mandorla e limone. Fresco, aromatico e bilanciato, conquista con note vegetali, agrumate e tropicali, arricchite da un tocco di assenzio.

Tipologia Cucina: Mixology contemporanea
Categoria: Cocktail
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 10 minuti
Calorie: 180 kcal per persona
15 luglio 2026 alle ore 10:30

Il Cocktail Fujiko, ideato da Andrea Arcaini di Rita Cocktails Milano, è un drink elegante e contemporaneo che unisce suggestioni orientali e tecnica moderna. La base di Coconut Washed Gin regala morbidezza e note tropicali, mentre lo Shiso Green Leaves Orgeat apporta una complessità aromatica che richiama erbe fresche, mandorla e leggere sfumature vegetali. Il succo di limone aggiunge tensione e freschezza, bilanciando la dolcezza dell'orgeat, mentre due gocce di assenzio completano il profilo aromatico con una delicata nota balsamica.

Preparazione

Shiso Green Leaves Orgeat

1

Frullare tutto fino a scioglimento dello zucchero e filtrare.

Acqua di mandorle

1

Frullare per 20 secondi, lasciare riposare 24h in frigo e filtrare con garza.

Per il Fujiko

1

Metodo: Shake & double strain

2

Servire in Nick&Nora 160ml

3

Garnish: fetta di limone essiccato e foglie di kaffir lime

Servito in coppa Nick & Nora e decorato con limone essiccato e foglie di kaffir lime, Fujiko è un cocktail raffinato, intenso nei profumi e sorprendentemente equilibrato al palato.

© Riproduzione riservata

Tag

CocktailMixologyRicette cocktailGinBere miscelatoBarmanDrink tropicaliCocktail barAndrea Arcaini

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Alberto Lupini

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