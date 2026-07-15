Cocktail Fujiko: la ricetta di Andrea Arcaini tra shiso, gin e note tropicali

Il Cocktail Fujiko, ideato da Andrea Arcaini di Rita Cocktails Milano, è un drink elegante e contemporaneo che unisce suggestioni orientali e tecnica moderna. La base di Coconut Washed Gin regala morbidezza e note tropicali, mentre lo Shiso Green Leaves Orgeat apporta una complessità aromatica che richiama erbe fresche, mandorla e leggere sfumature vegetali. Il succo di limone aggiunge tensione e freschezza, bilanciando la dolcezza dell'orgeat, mentre due gocce di assenzio completano il profilo aromatico con una delicata nota balsamica.