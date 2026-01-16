Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 16 gennaio 2026

STM
julius meinl
STM

Come preparare hummus speziato con friggitelli abbrustoliti

Hummus di ceci speziato con friggitelli abbrustoliti: un antipasto semplice e gustoso, ricco di proteine e sapori mediterranei. Ideale per chi cerca un piatto sano e veloce, perfetto anche per vegetariani e vegani

Tipologia Cucina: Internazionale
Piatto: Vegan
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Bassa
Tempo di preparazione: 30 minuti
Calorie: 250 kcal

16 gennaio 2026 | 10:30
Come preparare hummus speziato con friggitelli abbrustoliti
Come preparare hummus speziato con friggitelli abbrustoliti

Come preparare hummus speziato con friggitelli abbrustoliti

Hummus di ceci speziato con friggitelli abbrustoliti: un antipasto semplice e gustoso, ricco di proteine e sapori mediterranei. Ideale per chi cerca un piatto sano e veloce, perfetto anche per vegetariani e vegani

Tipologia Cucina: Internazionale
Piatto: Vegan
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Bassa
Tempo di preparazione: 30 minuti
Calorie: 250 kcal
16 gennaio 2026 | 10:30
 
di Edoardo Conti
Ristorante Gusta - Roma
Ingredienti
Dosi per:
  • Ceci bolliti
    450 g
  • Mezzo spicchio di aglio grattugiato
    qb
  • Cucchiai di salsa di soia
    2 n
  • Un terzo di cucchiaino di peperoncino in polvere
    qb
  • Mezzo cucchiaino di cumino e coriandolo (saltati in padella e tritati)
    qb
  • Limone spremuto
    1 n
  • Sale
    4 g
  • Cucchiai di salsa tahina
    3 n
  • Friggitelli per porzione
    4 n
Un hummus cremoso e leggermente speziato, arricchito dai friggitelli abbrustoliti che donano un tocco fresco e croccante. Un antipasto sano e saporito, perfetto per ogni occasione.

Preparazione
1
Per preparare l’hummus, frullare insieme tutti gli ingredienti tranne la tahina in un frullatore prestante.
2
Raggiungere un composto non perfettamente liscio, ma che rimanga leggermente grumoso.
3
Assaggiare per aggiustare di acidità, quindi aggiungere la tahina per dare corpo a tutto.
4
Passare alla preparazione dei friggitelli (4 a porzione) mantenendoli interi: inciderli nella parte superiore per pulirli dall’interno e rimuovere i semi. In una padella rovente con un filo d’olio, cuocerli abbrustolendoli da ogni lato, sfumando con succo di limone e aggiustano, in chiusura, con sale e
pepe.
5
Servire l’hummus su un piatto, disponendo al di sopra di ogni porzione i friggitelli

Una combinazione di sapori autentici e consistenze contrastanti: la morbidezza dell’hummus unita al gusto intenso e leggermente affumicato dei friggitelli, per un piatto semplice ma d’effetto.

 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
RICETTA HUMMUS DI CECI VEGAN VEGANO VEGETARIANO CUCINA
 
