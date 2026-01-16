Come preparare hummus speziato con friggitelli abbrustoliti

Un hummus cremoso e leggermente speziato, arricchito dai friggitelli abbrustoliti che donano un tocco fresco e croccante. Un antipasto sano e saporito, perfetto per ogni occasione.
Preparazione
Per preparare l’hummus, frullare insieme tutti gli ingredienti tranne la tahina in un frullatore prestante.
Raggiungere un composto non perfettamente liscio, ma che rimanga leggermente grumoso.
Assaggiare per aggiustare di acidità, quindi aggiungere la tahina per dare corpo a tutto.
Passare alla preparazione dei friggitelli (4 a porzione) mantenendoli interi: inciderli nella parte superiore per pulirli dall’interno e rimuovere i semi. In una padella rovente con un filo d’olio, cuocerli abbrustolendoli da ogni lato, sfumando con succo di limone e aggiustano, in chiusura, con sale e
pepe.
Servire l’hummus su un piatto, disponendo al di sopra di ogni porzione i friggitelli
Una combinazione di sapori autentici e consistenze contrastanti: la morbidezza dell’hummus unita al gusto intenso e leggermente affumicato dei friggitelli, per un piatto semplice ma d’effetto.