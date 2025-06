Cous cous di primavera con piselli, menta e miele di acacia

Un piatto fresco e ricco di contrasti, perfetto per chi cerca leggerezza senza rinunciare al gusto. Questo cous cous di mais è insaporito da spezie ed erbe fresche, arricchito dalla dolcezza naturale del miele di acacia e dalla croccantezza delle mandorle tostate.

Preparazione 1 Far rinvenire il cous cous con acqua calda aromatizzata con curcuma e pepe nero. 2 Saltare in padella i piselli con poco sale e olio. Tostare le mandorle senza aggiungere grassi e tritarle grossolanamente a coltello. 3 Sgranare il cous cous e aggiungere i piselli, la menta tritata, le mandorle e le zeste di limone. 4 Preparare una vinaigrette mescolando miele, olio e limone e condire il cous cous.

Il commento del biologo nutrizionista Yari Rossi

«Questo piatto fresco e aromatico è perfetto per un pranzo leggero ma nutriente. Il cous cous di mais, naturalmente privo di glutine, fornisce carboidrati complessi facilmente digeribili, mentre i piselli apportano fibre, proteine vegetali e micronutrienti come ferro e folati. Le mandorle aggiungono grassi buoni e vitamina E, contribuendo alla sazietà. L’uso del miele di acacia, come indicato nella lista ingredienti nella vinagrette è interessante: dona una nota dolce e floreale che equilibra l'acidità del limone e la sapidità degli altri ingredienti. Anche in questo caso, la quantità rimane contenuta, rientrando nel limite raccomandato per gli zuccheri liberi. Il miele, se scelto di qualità, oltre al gusto può offrire anche tracce di composti bioattivi, come antiossidanti naturali, seppure in quantità limitate. L’abbinamento con spezie, erbe fresche e agrumi riduce la necessità di sale aggiunto e stimola il palato in modo naturale, contribuendo a una dieta varia e soddisfacente».