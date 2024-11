Cracker con salsa di rape rosse e Tête de Moine Aop

Mescolate la farina, la paprika in polvere e il sale. Aggiungete l'olio di oliva e l'acqua fredda ed impastare fino ad ottenere una massa di media densità.

Lasciate riposare l'impasto per circa 30 minuti in frigorifero.

Tostate i pinoli in una padella senza olio, girandoli frequentemente. Quindi toglieteli dalla padella e lasciateli raffreddare.

6

Fate cuocere in forno a 180 °C per circa 15 minuti, fin quando non diventano croccanti. Togliete dal forno e lasciate raffreddare.