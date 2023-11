Crema con minestrone, Gorgonzola Dop piccante e frutta secca

Crema con minestrone, Gorgonzola DOP piccante, frutta secca, semi ed erbette fresche

Il Gorgonzola Dop è un ingrediente capace di dare più gusto a qualsiasi preparazione. Anche le più e rassicuranti zuppe e minestre invernali. Ecco un ricetta da sfruttare con il freddo che avanza

Ingredienti per 4 persone

60 g Gorgonzola Dop piccante

600 g Minestrone misto

100 ml Panna fresca

Peperoncino secco

Frutta secca mista

Semi di zucca

Erbe aromatiche

Olio evo

Sale

Pepe

Preparazione

Versate il minestrone in una casseruola e riscaldatelo a fuoco dolce. Spegnete il fuoco e unite un pizzico di peperoncino, una presa di sale e la panna. Frullate il minestrone con l’aiuto di un minipimer fino a ottenere una crema liscia. In una padella antiaderente fate tostare la frutta secca ed i semi di zucca finché non si saranno abbrustoliti. Tenete da parte.

Tagliate il Gorgonzola Dop piccante a cubetti e tenetelo da parte per la guarnizione. Servite la crema di minestrone guarnendola con il Gorgonzola Dop piccante, la frutta e i semi tostati, delle erbette fresche ed un filo d’olio evo.

