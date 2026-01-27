Crespelle gluten free con radicchio rosso di Verona e zucca

Pur derivando dalla tradizione francese le crespelle sono un piatto con forti connotazioni regionali italiane. Ci sono infatti diverse varianti territoriali e interpretazioni con condimenti e ripieni locali: perfette come antipasto, primo piatto o dessert. Questa ricetta accoglie i sapori ed i colori invernali che troviamo tipicamente sulle tavole del nord est italiano.

Preparazione 1 In planetaria con il gancio a frusta versare le uova e il latte e amalgamare il tutto. 2 Versare il burro, sciolto precedentemente a bagnomaria, e il sale. Aggiungere la Food Service Mix poco alla volta per evitare la formazione di grumi. 3 Quando l’impasto sarà ben amalgamato coprirlo e lasciar riposare in frigorifero per 1 ora. 4 Ungere una padella antiaderente con burro e lasciarla riscaldare. Con l’aiuto di un piccolo mestolo distribuire bene l’impasto su tutta la padella. 5 Cuocere per 1 minuto circa per lato e riporre poi su un piatto per la farcitura. Farcitura 1 In una padella antiaderente leggermente oliata, far saltare il radicchio con un pizzico di sale. 2 Tagliare la zucca a brunoise e sfumarla con del brodo vegetale per qualche minuto in una padella antiaderente. 3 Posizionare il radicchio e la zucca al centro delle crespelle e chiuderle in 4. 4 Mettere le crespelle in una teglia antiaderente, cospargerle leggermente di besciamella e infornare a 170°C per 20 minuti. 5 Servire le crespelle con una briciolata di amaretti.

Il consiglio dello chef: per una migliore gratinatura inserire le crespelle in forno senza copertura. Conservare in frigorifero per 2 giorni in un contenitore e rigenerare in microonde al bisogno. In freezer per massimo 1 mese in monoporzioni.