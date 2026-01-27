Menu Apri login
Crespelle gluten free con radicchio rosso di Verona e zucca

Le note amare del radicchio rosso di Verona, ammorbidite da quelle dolci della zucca, creano un piacevole e inaspettato contrasto in questo piatto, gustoso, elegante e senza glutine

27 gennaio 2026 | 10:30
Le note amare del radicchio rosso di Verona, ammorbidite da quelle dolci della zucca, creano un piacevole e inaspettato contrasto in questo piatto, gustoso, elegante e senza glutine

Tipologia Cucina: Italiana
Piatto: Gluten Free
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Bassa
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 213 kcal
27 gennaio 2026 | 10:30
 
di Petra Antolini
Ristorante Pizzeria Settimo Cielo - Pescantina (Vr)
Ingredienti
Dosi per:
  • Food Service Mix
    1000 g
  • Uova medie a temperatura ambiente
    15 n
  • Latte intero
    1500 ml
  • Sale fino
    30 g
  • Burro
    150 g
  • Per la farcitura
  • Radicchio fresco
    500 g
  • Zucca pulita
    200 g
  • Amaretti senza glutine
    30 g
  • Per la besciamella
  • Burro
    50 g
  • Food Service Mix
    50 g
  • Latte
    1000 ml
  • Noce moscata (facoltativa)
    qb
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
Pur derivando dalla tradizione francese le crespelle sono un piatto con forti connotazioni regionali italiane. Ci sono infatti diverse varianti territoriali e interpretazioni con condimenti e ripieni locali: perfette come antipasto, primo piatto o dessert. Questa ricetta accoglie i sapori ed i colori invernali che troviamo tipicamente sulle tavole del nord est italiano. 

Preparazione
1
In planetaria con il gancio a frusta versare le uova e il latte e amalgamare il tutto.
2
Versare il burro, sciolto precedentemente a bagnomaria, e il sale. Aggiungere la Food Service Mix poco alla volta per evitare la formazione di grumi.
3
Quando l’impasto sarà ben amalgamato coprirlo e lasciar riposare in frigorifero per 1 ora.
4
Ungere una padella antiaderente con burro e lasciarla riscaldare. Con l’aiuto di un piccolo mestolo distribuire bene l’impasto su tutta la padella.
5
Cuocere per 1 minuto circa per lato e riporre poi su un piatto per la farcitura.
Farcitura
1
In una padella antiaderente leggermente oliata, far saltare il radicchio con un pizzico di sale.
2
Tagliare la zucca a brunoise e sfumarla con del brodo vegetale per qualche minuto in una padella antiaderente.
3
Posizionare il radicchio e la zucca al centro delle crespelle e chiuderle in 4.
4
Mettere le crespelle in una teglia antiaderente, cospargerle leggermente di besciamella e infornare a 170°C per 20 minuti.
5
Servire le crespelle con una briciolata di amaretti.

Il consiglio dello chef: per una migliore gratinatura inserire le crespelle in forno senza copertura. Conservare in frigorifero per 2 giorni in un contenitore e rigenerare in microonde al bisogno. In freezer per massimo 1 mese in monoporzioni.

