Cubo di galletto al timo con crema di ceci, agretti e fave

Cubo di galletto al timo con crema di ceci, agretti e fave.

Un'idea tanto sfiziosa quanto creativa, ecco la ricetta di Vittorio Tarantola del Ristorante Tarantola di Appiano Gentile (Co) e socio Euro-Toques Italia

Ingredienti

1,8 kg cubo di galletto

500 g agretti

200 g fave

150 g ceci

80 g cipolla bianca

50 g olio d'oliva extravergine

5 g sale

50 g vino bianco

1,5 lt acqua

1 g alloro

40 g sedano

60 g carote

1 g rosmarino

1 g salvia

Preparazione

Mettere a bagno i ceci per almeno 24 ore.

Fare cuocere i ceci in abbondante acqua, aggiungendo una cipolla a fette e qualche foglia di alloro.

Una volti cotti i ceci, togliere l'alloro e frullare il resto con un poco di olio d'oliva e aggiustando di sale.

Fare tostare in forno le ossa e i ritagli del galletto Mettere in una padella a rosolare cipolla, sedano e carote. Unire le ossa tostate.

Aggiungere il vino bianco e farlo ridurre del 80%. Coprire il tutto con acqua e lasciare cuocere per almeno due ore. In ultimo aggiungere anche le erbe aromatiche.

Dopodiché filtrare il liquido, lasciarlo sul fuoco e portarlo alla giusta densità per riduzione. Salare e pepare se necessario.

Pulire gli agretti e le fave e cuocerli in abbondante acqua salata.

Condire con olio e sale

Scaldare il cubo di galletto e rosolarlo sui lati con la pelle. Salare e pepare.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.