Fagottini di pasta brisè con broccoli, pomodori secchi, olive e pecorino

Mettere il preparato e il burro a pezzettini in una ciotola (o quella della planetaria), impastare con il gancio a foglia fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo.

Avvolgere l’impasto nella pellicola alimentare e trasferirlo in frigo per un’ora.

Riempire una pentola di acqua salata e portarla a bollore, lessare le cimette di broccolo, poi scolarle e tuffarle in una padella con olio e aglio a pezzettini.

Dividere la pasta brisèe in 12 sezioni e formare delle palline.

Prendere gli angoli del quadrato e portarli verso il centro per formare dei fagottini, poi disporli su una placca con carta da forno, spennellare con uovo mescolato con il latte e decorare la superficie con i semi di sesamo e papavero. Cuocere i fagottini per 40 minuti in forno statico a 200°C, sfornarli e servirli.