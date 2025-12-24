Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 24 dicembre 2025  | aggiornato alle 12:19 | 116517 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rotari
Parmigiano Reggiano

Flan di funghi gourmet: la ricetta dello chef Andrea Impero

Flan soffice di funghi misti cotto a vapore, servito con mousse di ricotta di pecora al limone e porcini fritti croccanti. Un antipasto elegante che unisce bosco, cremosità e contrasto di texture

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 90 minuti
Calorie: 480 kcal

24 dicembre 2025 | 10:30
Flan di funghi gourmet: la ricetta dello chef Andrea Impero
Flan di funghi gourmet: la ricetta dello chef Andrea Impero

Flan di funghi gourmet: la ricetta dello chef Andrea Impero

Flan soffice di funghi misti cotto a vapore, servito con mousse di ricotta di pecora al limone e porcini fritti croccanti. Un antipasto elegante che unisce bosco, cremosità e contrasto di texture

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 90 minuti
Calorie: 480 kcal
24 dicembre 2025 | 10:30
 
di Andrea Impero
Elementi Fine Dining - Borgobrufa Spa Resort - Torgiano (Pg)
Ingredienti
Dosi per:
  • Per il flan
  • Funghi misti freschi
    1000 g
  • Panna
    100 g
  • Uovo
    1 n
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
  • Patate
    100 g
  • Cipollotti freschi
    100 g
  • Burro
    20 g
  • Farina
    20 g
  • Per la mousse di ricotta
  • Ricotta di pecora
    300 g
  • Pecorino Romano Dop
    30 g
  • Scorza di 1 limone grattugiata
    qb
  • Sale
    qb
  • Pepe
    qb
  • Per i porcini fritti
  • Porcini freschi
    350 g
  • Maggiorana fresca
    qb
  • Farina
    qb
  • Uovo
    1 n
  • Pangrattato
    qb
Tirreno CT
CostaGroup
Robo
Bonduelle
Diemme
Lesaffre

Il flan di funghi con porcini fritti e mousse di ricotta firmato dallo chef Andrea Impero, dell’Enosteria Morosini di Ferentino, è un piatto che interpreta il bosco in chiave raffinata e contemporanea. La base di funghi misti, cipollotti e patate viene trasformata in un flan soffice e delicato, cotto a vapore per preservarne profumi e naturalezza.

Preparazione
Per il flan
1
Pulire accuratamente i funghi. Nel frattempo, mondare i cipollotti e le patate, quindi tagliarli a julienne.
2
In una casseruola far rosolare le verdure per alcuni minuti, poi aggiungere i funghi. Regolare di sale e pepe e proseguire la cottura per circa 10 minuti.
3
Una volta cotti, frullare il tutto fino a ottenere una purea liscia e omogenea. Aggiungere la panna, il burro, la farina e il tuorlo d’uovo, continuando a frullare.
4
Montare a neve ferma l’albume e incorporarlo delicatamente al composto di funghi. Con l’aiuto di una sac à poche, riempire gli stampi fino a metà e cuocere a 100°C a vapore per 25 minuti.
Per la mousse di ricotta
1
Unire tutti gli ingredienti in una planetaria e montare fino a ottenere una consistenza morbida e setosa.
Per i porcini fritti
1
Pulire i funghi e tagliarli a fette spesse circa 4 mm. Passarli prima nella farina, poi nell’uovo sbattuto con la maggiorana e infine nel pangrattato.
2
Friggere in olio a 180°C per circa 2 minuti, finché risultano dorati e croccanti.
Impiattamento
1
Completare il piatto con germogli freschi di erbe spontanee.

Il cuore cremoso è accompagnato da una mousse di ricotta di pecora, arricchita da pecorino romano e zeste di limone, che dona freschezza e una piacevole spinta sapida. A contrasto, i porcini fritti aggiungono croccantezza e intensità aromatica, completati dalle note erbacee della maggiorana e dai germogli freschi. Un piatto equilibrato, che gioca su consistenze e stagionalità, valorizzando la materia prima con tecnica e misura.

 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
flan di funghi porcini fritti mousse di ricotta ricotta di pecora antipasto gourmet cucina di bosco ricetta chef funghi porcini cucina italiana contemporanea
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Tirreno CT
CostaGroup
Robo
Bonduelle

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025