Flan di patate e topinambur

Flan di patate e topinambur - ricetta di @ingegneriavegetale

I food influencer del network Tuduu ci presentano questa ricetta per un antipasto da gustare durante le feste, green, anstispreco e adatto a tutte le principali restrizioni alimentari

Ingredienti per 4 persone:

700 g di topinambur

400 g di patate

2 spicchi d’aglio

Rosmarino, prezzemolo, salvia, noce moscata q.b.

Sale e pepe q.b.

Succo di limone o aceto 1 cucchiaio

25 g lievito alimentare in scaglie

50 g circa farina di ceci

Latte vegetale senza zuccheri (opzionale)

Preparazione

Pelare, tagliare a fette e mettere in acqua fredda leggermente acidulata con succo di limone o aceto il topinambur. Peliamo e tagliamo a cubetti le patate e lasciamole in ammollo in acqua fredda. Scaldiamo in 2 padelle olio, aglio e rosmarino e cuociamo in una il topinambur e nell’altra le patate, salandole e pepandole. Aggiungiamo anche dell’acqua e cuociamo sul fuoco a fiamma medio-bassa in modo da non farle bruciare. Una volta cotte mettiamo tutto in un mixer e frulliamo fino ad ottenere una consistenza simile ad una crema. Trasferiamo il composto in una ciotola e aggiungiamo il lievito alimentare in scaglie, la farina di ceci, la salvia, la noce moscata e il prezzemolo (se necessario aggiungere qualche cucchiaio di latte vegetale). Trasferiamo il composto negli stampi da muffin o da babà e posizioniamo gli stampi in una teglia aggiungendo dell’acqua in modo da dare più umidità durante la cottura. Attenzione: se gli stampi sono di carta, bisognerà mettere doppia teglia. Cuociamo in forno caldo a 180° per circa 30-35 minuti. Sforniamo e lasciamo raffreddare. Una volta raffreddati possiamo sformare i nostri flan e accompagnarli magari con un’insalatina di radicchio e noci.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.