Flan elegante con pasta sfoglia, la proposta del Maestro Luigi Biasetto

Questa ricetta combina una pasta sfoglia molto friabile con un flan morbido e cremoso, creando un dessert elegante e di grande impatto visivo. La base di pasta sfoglia si ottiene lavorando farine biologiche selezionate, burro fresco e ingredienti bilanciati, con un procedimento di pieghe multiple che garantisce croccantezza, friabilità e delicatezza costanti. Il panetto riposa e viene steso con precisione, mentre i fondi sono tagliati a misura e cotti a vuoto per mantenere integrità e stabilità.

Il flan è preparato con latte, panna, tuorli d’uovo, zucchero e vaniglia, lavorati con attenzione per ottenere una crema liscia, setosa e dal sapore equilibrato. La cottura in forno a temperatura controllata assicura una superficie dorata e un cuore morbido. Una volta assemblato, il flan viene servito tiepido, esaltando la pulizia aromatica della vaniglia e la consistenza avvolgente della crema.

Preparazione Ricetta per 4 flan di diametro 20 cm/ circa 36 porzioni 1 Sciogliere sale e zucchero nel latte caldo, unire tutti gli ingredienti e impastare fino a ottenere una massa liscia, omogenea e non elastica. Formare un rettangolo, coprire e riposare 40 minuti a +0°C. 2 Stendere il pastello con la sfogliatrice fino a circa 40x60 cm. Disporre il burro su metà superficie, avvicinandolo ai bordi, quindi allungare a 60 cm con spessore di 3 cm. 3 Eseguire subito una piega a 3 (portafoglio) seguita da una piega a 4 (doppia). Stendere a misura teglia, imballare in plastica e far riposare 1 ora a -8°C. 4 Ripetere la sequenza delle due pieghe, quindi conservare la pasta sfoglia in frigorifero fino a 3 giorni o in congelatore per una conservazione più lunga. 5 Prima dell’uso, dare una piega semplice, raffreddare la sfoglia 1 ora a +0°C e stendere allo spessore desiderato per la realizzazione dei prodotti. Procedimento per i fondi di pasta sfoglia 1 Stendere metà della pasta sfoglia a 1,5 cm, forarla una sola volta e ricavare dischi da 20 cm. Disporli su teglia con carta forno e inserire anelli imburrati alti 4 cm. 2 Conservare i fondi a -8°C. Nel frattempo stendere la sfoglia restante per circa 50 cm e ricavare strisce larghe 4 cm da utilizzare come bordo interno degli anelli. 3 Inumidire i bordi dei dischi e applicare le strisce di sfoglia all’interno degli anelli, facendole aderire bene al fondo. Lasciare riposare in luogo fresco per circa 2 ore. 4 Posizionare al centro un anello imburrato da 16 cm. Rivestire con carta forno incisa e riempire con noccioli di ciliegia per effettuare la cottura a vuoto. 5 Cuocere in forno a 190°C per 35-40 minuti. Lasciare raffreddare, rimuovere noccioli e anelli e procedere con la farcitura dell’appareil a flan. Procedimento per la crema del Flan 1 Mescolare zucchero e amido, aggiungere vaniglia e tuorli, mescolando delicatamente senza formare schiuma. 2 Portare il latte a bollore e versarlo sui tuorli mescolando energicamente fino a ottenere crema densa a circa 84°C. 3 Omogeneizzare la crema con la panna e versarla nei fondi di pasta sfoglia pre-cotti a 2,5 cm di spessore. 4 Cuocere in forno a 240°C per circa 12 minuti fino a doratura, servire tiepido e conservare a 4°C fino a 5 giorni.

Questo dessert unisce tecnica e materia prima di alta qualità: la Farina Sfoglia Bio e la Farina Biscotti Bio forniscono struttura e stabilità, mentre il burro conferisce gusto e friabilità. La ricetta è ideale per chi desidera un dolce raffinato, perfetto per occasioni speciali o menu gourmet.

La sfoglia viene piegata più volte a portafoglio e doppia, riposata in frigorifero o congelatore, quindi stesa a misura. I fondi sono completati con anelli imburrati e cotti con noccioli di ciliegia per mantenere forma e croccantezza. Il flan, inserito nei fondi pre-cotti, viene dorato in forno, conferendo un contrasto tra la friabilità della sfoglia e la morbidezza della crema. Il risultato è un dessert elegante, dalla struttura compatta e vellutata, che mantiene forma e sapore al taglio.