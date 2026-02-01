Flan elegante con pasta sfoglia, la proposta del Maestro Luigi Biasetto

Menu Apri login
01 febbraio 2026 | 10:30
Un dessert raffinato ad opera del Maestro Ampi Luigi Biasetto che abbina una pasta sfoglia friabile a un flan cremoso. La ricetta valorizza farine bio Molino Grassi, burro fresco e cottura controllata, ottenendo dolcezza equilibrata, friabilità e consistenza perfetta

Tipologia Cucina: Pasticceria italiana
Piatto: ricetta per 4 Flan diametro 20 cm
Categoria: Dolce
Difficoltà: Alta
Costo: Media
Tempo di preparazione: 180 minuti
Calorie: 1800 kcal
01 febbraio 2026 | 10:30
 
di Luigi Biasetto
Maestro Ampi
Ingredienti
Dosi per:
  • Per la Base
  • Farina Sfoglia Bio Molino Grassi
    300 g
  • Farina Biscotti Bio
    300 g
  • Latte magro in polvere
    20 ml
  • Acqua 40 °C
    180 ml
  • Zucchero
    12 g
  • Sale
    12 g
  • Uova
    30 g
  • Burro per le pieghe
    460 g
  • Per la Crema Flan
  • Zucchero semolato
    300 g
  • Amido di mais
    120 g
  • Latte
    1200 ml
  • Bacelli di vaniglia inciso e raschiato
    2 n
  • Panna
    150 ml
  • Tuorlo d'uova
    240 ml
Questa ricetta combina una pasta sfoglia molto friabile con un flan morbido e cremoso, creando un dessert elegante e di grande impatto visivo. La base di pasta sfoglia si ottiene lavorando farine biologiche selezionate, burro fresco e ingredienti bilanciati, con un procedimento di pieghe multiple che garantisce croccantezza, friabilità e delicatezza costanti. Il panetto riposa e viene steso con precisione, mentre i fondi sono tagliati a misura e cotti a vuoto per mantenere integrità e stabilità.

Il flan è preparato con latte, panna, tuorli d’uovo, zucchero e vaniglia, lavorati con attenzione per ottenere una crema liscia, setosa e dal sapore equilibrato. La cottura in forno a temperatura controllata assicura una superficie dorata e un cuore morbido. Una volta assemblato, il flan viene servito tiepido, esaltando la pulizia aromatica della vaniglia e la consistenza avvolgente della crema.

Preparazione
Ricetta per 4 flan di diametro 20 cm/ circa 36 porzioni
1
Sciogliere sale e zucchero nel latte caldo, unire tutti gli ingredienti e impastare fino a ottenere una massa liscia, omogenea e non elastica. Formare un rettangolo, coprire e riposare 40 minuti a +0°C.
2
Stendere il pastello con la sfogliatrice fino a circa 40x60 cm. Disporre il burro su metà superficie, avvicinandolo ai bordi, quindi allungare a 60 cm con spessore di 3 cm.
3
Eseguire subito una piega a 3 (portafoglio) seguita da una piega a 4 (doppia). Stendere a misura teglia, imballare in plastica e far riposare 1 ora a -8°C.
4
Ripetere la sequenza delle due pieghe, quindi conservare la pasta sfoglia in frigorifero fino a 3 giorni o in congelatore per una conservazione più lunga.
5
Prima dell’uso, dare una piega semplice, raffreddare la sfoglia 1 ora a +0°C e stendere allo spessore desiderato per la realizzazione dei prodotti.
Procedimento per i fondi di pasta sfoglia
1
Stendere metà della pasta sfoglia a 1,5 cm, forarla una sola volta e ricavare dischi da 20 cm. Disporli su teglia con carta forno e inserire anelli imburrati alti 4 cm.
2
Conservare i fondi a -8°C. Nel frattempo stendere la sfoglia restante per circa 50 cm e ricavare strisce larghe 4 cm da utilizzare come bordo interno degli anelli.
3
Inumidire i bordi dei dischi e applicare le strisce di sfoglia all’interno degli anelli, facendole aderire bene al fondo. Lasciare riposare in luogo fresco per circa 2 ore.
4
Posizionare al centro un anello imburrato da 16 cm. Rivestire con carta forno incisa e riempire con noccioli di ciliegia per effettuare la cottura a vuoto.
5
Cuocere in forno a 190°C per 35-40 minuti. Lasciare raffreddare, rimuovere noccioli e anelli e procedere con la farcitura dell’appareil a flan.
Procedimento per la crema del Flan
1
Mescolare zucchero e amido, aggiungere vaniglia e tuorli, mescolando delicatamente senza formare schiuma.
2
Portare il latte a bollore e versarlo sui tuorli mescolando energicamente fino a ottenere crema densa a circa 84°C.
3
Omogeneizzare la crema con la panna e versarla nei fondi di pasta sfoglia pre-cotti a 2,5 cm di spessore.
4
Cuocere in forno a 240°C per circa 12 minuti fino a doratura, servire tiepido e conservare a 4°C fino a 5 giorni.

Questo dessert unisce tecnica e materia prima di alta qualità: la Farina Sfoglia Bio e la Farina Biscotti Bio forniscono struttura e stabilità, mentre il burro conferisce gusto e friabilità. La ricetta è ideale per chi desidera un dolce raffinato, perfetto per occasioni speciali o menu gourmet.

La sfoglia viene piegata più volte a portafoglio e doppia, riposata in frigorifero o congelatore, quindi stesa a misura. I fondi sono completati con anelli imburrati e cotti con noccioli di ciliegia per mantenere forma e croccantezza. Il flan, inserito nei fondi pre-cotti, viene dorato in forno, conferendo un contrasto tra la friabilità della sfoglia e la morbidezza della crema. Il risultato è un dessert elegante, dalla struttura compatta e vellutata, che mantiene forma e sapore al taglio.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
