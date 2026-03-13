Franco Pepe e la Bufala Profumata: pizza fresca con lime, sesamo e misto pepe

La Bufala Profumata di Franco Pepe è una pizza che gioca sull’equilibrio tra freschezza agrumata, sapidità e profumi speziati. Il disco di pasta da 200 grammi viene condito prima della cottura con olio agliato e origano, elementi che durante il passaggio in forno sviluppano aromi intensi e avvolgenti. A metà cottura entra in scena la mozzarella di bufala campana DOP, aggiunta sul disco quando l’impasto è già ben strutturato: una tecnica che consente di scottarla rapidamente senza farle perdere consistenza e latte.

Una volta sfornata, la pizza viene completata con sottili fette di bresaola di bufalo, che apportano sapidità e un importante contributo proteico. Il condimento finale - misto pepe, qualche goccia di succo di lime, sesamo tostato e zest di limone - costruisce una stratificazione aromatica elegante: note agrumate, speziate e leggermente tostate. Il risultato è una pizza fresca e luminosa nei sapori, dove l’intensità della bufala incontra la leggerezza degli agrumi. L’equilibrio nutrizionale è interessante: la componente proteica è sostenuta dalla bresaola e dalla mozzarella, mentre i semi di sesamo contribuiscono con grassi buoni e micronutrienti.

Preparazione 1 Stendere un panetto da circa 200 g formando un disco uniforme. 2 Distribuire sulla superficie dell’impasto un filo di olio agliato e una spolverata di origano. 3 Infornare la pizza in forno molto caldo (circa 400–430 °C) e avviare la cottura. 4 A metà cottura adagiare 50 g di mozzarella di bufala campana DOP sul disco di pasta. 5 Lasciare scottare rapidamente la mozzarella per pochi secondi fino a quando risulta appena fusa ma ancora consistente. 6 Sfornare la pizza e trasferirla sul piatto di servizio. Disporre sulla superficie 50 g di sottili fette di bresaola di bufalo. 7 Aggiungere una spolverata di misto pepe, qualche goccia di succo di lime e il sesamo tostato. 8 Completare con zest di limone grattugiata e un filo di olio extravergine di oliva. 9 Servire subito per preservare il contrasto tra calore della pizza e freschezza degli aromi.

Il progetto “Pepe in Grani - pizza mediterranea” nasce per superare l’idea della pizza come semplice sgarro alimentare, proponendola invece come piatto equilibrato e salutare. L’obiettivo è bilanciare correttamente macronutrienti - carboidrati, proteine e grassi - e aumentare l’apporto di fibre, così da favorire digestione e assimilazione e rendere la pizza un vero piatto unico. Alcune preparazioni sono abbinate a porzioni extra di verdure per ridurre il carico glicemico, migliorare il transito intestinale e bilanciare l’assorbimento dei grassi.

La Bufala Profumata - Valori Nutrizionali Valori nutrizionali Dressing Totale Valore energetico 150,5 Kcal 776 Kcal Carboidrati totali 7,6 g 91,95 g di cui zuccheri semplici 4,15 g 0,864 g Proteine 9,1 g 40,19 g Grassi totali 12,05 g 26,41 g di cui acidi grassi saturi 1,7 g 10,51 g Fibra alimentare 3,5 g 5,161 g

Il concetto di “Pizza Mediterranea” segue i principi della dieta mediterranea: 55-60% carboidrati, 15-20% proteine e 25-30% grassi, con attenzione a fibre, antiossidanti e sali minerali. I valori nutrizionali sono calcolati sull’impasto con farina “Zero Pepe”. Diverse ricette del menù hanno ottenuto il riconoscimento scientifico di AIRC, confermando l’aderenza ai criteri di sana alimentazione. Il percorso si completa con il “Pepe Dressing”, salsa a base di olio, semi e spezie locali pensata per valorizzare anche il cornicione, riducendo gli sprechi.

