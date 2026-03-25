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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 25 marzo 2026  | aggiornato alle 12:50 | 118200 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Unilever Food Solutions
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Franco Pepe e la Pizza Mangiabufalo: ricetta passo passo

Pizza contemporanea che unisce bresaola di bufalo, formaggio Fabula, noci e scarola su impasto leggero. Croccantezza, freschezza e acidità del balsamico creano un equilibrio nutrizionale e gustativo raffinato

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Pizza
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 20 minuti
Calorie: 833 kcal

25 marzo 2026 | 10:30
Franco Pepe e la Pizza Mangiabufalo: ricetta passo passo Franco Pepe e la Pizza Mangiabufalo: ricetta passo passo
Franco Pepe e la Pizza Mangiabufalo: ricetta passo passo Franco Pepe e la Pizza Mangiabufalo: ricetta passo passo

Franco Pepe e la Pizza Mangiabufalo: ricetta passo passo

Pizza contemporanea che unisce bresaola di bufalo, formaggio Fabula, noci e scarola su impasto leggero. Croccantezza, freschezza e acidità del balsamico creano un equilibrio nutrizionale e gustativo raffinato

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Pizza
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 20 minuti
Calorie: 833 kcal
25 marzo 2026 | 10:30
 
di Franco Pepe
Pepe in Grani - Caiazzo (Ce)
Ingredienti
Dosi per:
  • Impasto
    200 g
  • Bresaola di bufalo
    50 g
  • Formaggio Fabula
    30 g
  • Panna da cucina
    30 g
  • Noci
    5 g
  • Scarola riccia
    50 g
  • Pane tostato
    15 g
  • Aceto Balsamico di Modena IGP
    8 g
  • Abbinamento extra piatto
  • Insalata scarola
    qb
  • Arancia
    qb
  • Semi di zucca
    qb
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La pizza Mangiabufalo di Franco Pepe è una creazione contemporanea che unisce ricerca nutrizionale e identità gastronomica. L’impasto, leggero e ben idratato, accoglie la bresaola di bufalo, ingrediente magro e ricco di ferro altamente biodisponibile, offrendo profondità gustativa senza appesantire. Il formaggio Fabula apporta cremosità e struttura, bilanciato dall’inserimento delle noci, fonte di omega 3 e minerali, che introducono una nota grassa elegante e funzionale. La scarola riccia dona freschezza, fibra e una leggera componente amaricante che pulisce il palato, mentre il pane tostato aggiunge una componente croccante ben calibrata. A completare il piatto, l’Aceto Balsamico di Modena IGP che con la sua acidità controlla il carico glicemico e armonizza l’insieme. Il risultato è una pizza moderna, equilibrata e tecnicamente costruita.

Preparazione
1
Stendere 200 g di impasto per pizza su piano infarinato, formando un disco uniforme con bordo leggermente pronunciato.
2
Infornare in forno statico alla massima temperatura (250–300°C) o in forno per pizza fino a leggera doratura della base.
3
Scaldare leggermente la panna da cucina e utilizzarla come base cremosa da distribuire sulla pizza appena sfornata.
4
Distribuire il formaggio Fabula in modo omogeneo, sfruttando il calore residuo per ammorbidirlo.
5
Aggiungere la scarola riccia fresca, precedentemente lavata e asciugata, per dare componente vegetale e croccante.
6
Disporre la bresaola di bufalo sopra gli altri ingredienti, evitando esposizione diretta prolungata al calore.
7
Unire pane tostato sbriciolato e noci tritate grossolanamente per aumentare complessità e contrasto.
8
Completare con un filo di aceto balsamico di Modena IGP a crudo.
9
Servire immediatamente per mantenere equilibrio tra caldo, freddo e croccantezza.

Il progetto “Pepe in Grani - pizza mediterranea” nasce per superare l’idea della pizza come semplice sgarro alimentare, proponendola invece come piatto equilibrato e salutare. L’obiettivo è bilanciare correttamente macronutrienti - carboidrati, proteine e grassi - e aumentare l’apporto di fibre, così da favorire digestione e assimilazione e rendere la pizza un vero piatto unico. Alcune preparazioni sono abbinate a porzioni extra di verdure per ridurre il carico glicemico, migliorare il transito intestinale e bilanciare l’assorbimento dei grassi.

 

Il concetto di “Pizza Mediterranea” segue i principi della dieta mediterranea: 55-60% carboidrati, 15-20% proteine e 25-30% grassi, con attenzione a fibre, antiossidanti e sali minerali. I valori nutrizionali sono calcolati sull’impasto con farina “Zero Pepe”. Diverse ricette del menù hanno ottenuto il riconoscimento scientifico di AIRC, confermando l’aderenza ai criteri di sana alimentazione. Il percorso si completa con il “Pepe Dressing”, salsa a base di olio, semi e spezie locali pensata per valorizzare anche il cornicione, riducendo gli sprechi.

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© Riproduzione riservata STAMPA

 
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