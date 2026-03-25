Franco Pepe e la Pizza Mangiabufalo: ricetta passo passo

La pizza Mangiabufalo di Franco Pepe è una creazione contemporanea che unisce ricerca nutrizionale e identità gastronomica. L’impasto, leggero e ben idratato, accoglie la bresaola di bufalo, ingrediente magro e ricco di ferro altamente biodisponibile, offrendo profondità gustativa senza appesantire. Il formaggio Fabula apporta cremosità e struttura, bilanciato dall’inserimento delle noci, fonte di omega 3 e minerali, che introducono una nota grassa elegante e funzionale. La scarola riccia dona freschezza, fibra e una leggera componente amaricante che pulisce il palato, mentre il pane tostato aggiunge una componente croccante ben calibrata. A completare il piatto, l’Aceto Balsamico di Modena IGP che con la sua acidità controlla il carico glicemico e armonizza l’insieme. Il risultato è una pizza moderna, equilibrata e tecnicamente costruita.

Preparazione 1 Stendere 200 g di impasto per pizza su piano infarinato, formando un disco uniforme con bordo leggermente pronunciato. 2 Infornare in forno statico alla massima temperatura (250–300°C) o in forno per pizza fino a leggera doratura della base. 3 Scaldare leggermente la panna da cucina e utilizzarla come base cremosa da distribuire sulla pizza appena sfornata. 4 Distribuire il formaggio Fabula in modo omogeneo, sfruttando il calore residuo per ammorbidirlo. 5 Aggiungere la scarola riccia fresca, precedentemente lavata e asciugata, per dare componente vegetale e croccante. 6 Disporre la bresaola di bufalo sopra gli altri ingredienti, evitando esposizione diretta prolungata al calore. 7 Unire pane tostato sbriciolato e noci tritate grossolanamente per aumentare complessità e contrasto. 8 Completare con un filo di aceto balsamico di Modena IGP a crudo. 9 Servire immediatamente per mantenere equilibrio tra caldo, freddo e croccantezza.

Il progetto “Pepe in Grani - pizza mediterranea” nasce per superare l’idea della pizza come semplice sgarro alimentare, proponendola invece come piatto equilibrato e salutare. L’obiettivo è bilanciare correttamente macronutrienti - carboidrati, proteine e grassi - e aumentare l’apporto di fibre, così da favorire digestione e assimilazione e rendere la pizza un vero piatto unico. Alcune preparazioni sono abbinate a porzioni extra di verdure per ridurre il carico glicemico, migliorare il transito intestinale e bilanciare l’assorbimento dei grassi.

La Mangiabufalo - Valori Nutrizionali La Mangiabufalo - Valori Nutrizionali Tabella con 3 colonne e 7 righe. Ordine crescente Valori nutrizionali Dressing Totale Valore energetico 150,5 Kcal 833 Kcal Carboidrati totali 7,6 g 109,52 g di cui zuccheri semplici 4,15 g 9,3 g Proteine 9,1 g 38,89 g Grassi totali 12,05 g 26,6 g di cui acidi grassi saturi 1,7 g 6,66 g Fibra alimentare 3,5 g 6,6 g

Il concetto di “Pizza Mediterranea” segue i principi della dieta mediterranea: 55-60% carboidrati, 15-20% proteine e 25-30% grassi, con attenzione a fibre, antiossidanti e sali minerali. I valori nutrizionali sono calcolati sull’impasto con farina “Zero Pepe”. Diverse ricette del menù hanno ottenuto il riconoscimento scientifico di AIRC, confermando l’aderenza ai criteri di sana alimentazione. Il percorso si completa con il “Pepe Dressing”, salsa a base di olio, semi e spezie locali pensata per valorizzare anche il cornicione, riducendo gli sprechi.

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