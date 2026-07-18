Gin e tè verde, il cocktail dell’estate con lo sherbet agli agrumi fatto in casa

Unire la struttura del gin alle note vegetali del tè verde e alla freschezza degli agrumi: è questa l’idea alla base del Gin e tè verde, il long drink proposto da Nicola Trespi, pensato per essere realizzato anche a casa con una preparazione semplice e ingredienti facilmente reperibili. Il cocktail gioca sull’equilibrio tra parte alcolica, acidità e dolcezza. La presenza dello sherbet agli agrumi permette di aggiungere intensità aromatica grazie agli oli essenziali delle scorze, mentre il tè verde contribuisce con una componente più delicata e leggermente erbacea.