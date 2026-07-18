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Sabato 18 luglio 202610:30117.717 articoli pubblicati

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DRINK FRESCO

Immagine ricetta

Gin e tè verde, il cocktail dell’estate con lo sherbet agli agrumi fatto in casa

Un long drink fresco e bilanciato che unisce gin, tè verde e agrumi. Nicola Trespi racconta la ricetta del Gin e tè verde, con lo sherbet agli agrumi fatto in casa per esaltare profumi e acidità

Categoria: Cocktail
Difficoltà: Bassa
Costo: Media
Tempo di preparazione: 10 minuti
Calorie: 220 kcal per persona
18 luglio 2026 alle ore 10:30

Unire la struttura del gin alle note vegetali del tè verde e alla freschezza degli agrumi: è questa l’idea alla base del Gin e tè verde, il long drink proposto da Nicola Trespi, pensato per essere realizzato anche a casa con una preparazione semplice e ingredienti facilmente reperibili. Il cocktail gioca sull’equilibrio tra parte alcolica, acidità e dolcezza. La presenza dello sherbet agli agrumi permette di aggiungere intensità aromatica grazie agli oli essenziali delle scorze, mentre il tè verde contribuisce con una componente più delicata e leggermente erbacea.

Preparazione

Per lo Sherbeth agli agrumi

1

Ricavare la scorza degli agrumi e metterla in un contenitore insieme allo zucchero, lasciandoli coperti, a temperatura ambiente, per circa 4 ore.

2

Spremere gli agrumi e ricavarne il succo, unendolo poi al composto di zucchero e scorze e all’acqua.

3

Mescolare fino a discioglimento dello zucchero

4

Filtrare il composto ottenuto e conservare in frigorifero per massimo 24 ore.

Per il Gin e tè verde

1

Unire gli ingredienti in un bicchiere con ghiaccio e mescolare fino a raffreddamento ottimale.

Il Gin e tè verde interpreta il momento estivo attraverso una combinazione di ingredienti freschi e una tecnica essenziale. La ricetta punta su profumi agrumati, note vegetali e una componente rinfrescante data dal tè, elementi che lo rendono adatto sia alla preparazione domestica sia alla proposta di un banco bar.

© Riproduzione riservata

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Alberto Lupini

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