Unire la struttura del gin alle note vegetali del tè verde e alla freschezza degli agrumi: è questa l’idea alla base del Gin e tè verde, il long drink proposto da Nicola Trespi, pensato per essere realizzato anche a casa con una preparazione semplice e ingredienti facilmente reperibili. Il cocktail gioca sull’equilibrio tra parte alcolica, acidità e dolcezza. La presenza dello sherbet agli agrumi permette di aggiungere intensità aromatica grazie agli oli essenziali delle scorze, mentre il tè verde contribuisce con una componente più delicata e leggermente erbacea.
DRINK FRESCO
Gin e tè verde, il cocktail dell’estate con lo sherbet agli agrumi fatto in casa
Un long drink fresco e bilanciato che unisce gin, tè verde e agrumi. Nicola Trespi racconta la ricetta del Gin e tè verde, con lo sherbet agli agrumi fatto in casa per esaltare profumi e acidità
Preparazione
Per lo Sherbeth agli agrumi
Ricavare la scorza degli agrumi e metterla in un contenitore insieme allo zucchero, lasciandoli coperti, a temperatura ambiente, per circa 4 ore.
Spremere gli agrumi e ricavarne il succo, unendolo poi al composto di zucchero e scorze e all’acqua.
Mescolare fino a discioglimento dello zucchero
Filtrare il composto ottenuto e conservare in frigorifero per massimo 24 ore.
Per il Gin e tè verde
Unire gli ingredienti in un bicchiere con ghiaccio e mescolare fino a raffreddamento ottimale.
Il Gin e tè verde interpreta il momento estivo attraverso una combinazione di ingredienti freschi e una tecnica essenziale. La ricetta punta su profumi agrumati, note vegetali e una componente rinfrescante data dal tè, elementi che lo rendono adatto sia alla preparazione domestica sia alla proposta di un banco bar.