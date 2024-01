Gorgo delizia, mousse al Gorgonzola, biscotto e pistacchi

Gorgo delizia, mousse al Gorgonzola, biscotto e pistacchi.

Questa ricetta è stata realizzata dalle docenti AICI - Associazione Insegnanti di Cucina Italiana Claudia Radicchio per il ricettario che Arrigoni Battista ha realizzato insieme all’AICI.

Ingredienti (per 10 bicchierini con diametro di 5 cm)

PER LA MOUSSE AL GORGONZOLA:

100 g di Gorgonzola Dop Dolce di Arrigoni Battista

100 ml panna da montare

50 g di burro

3 g di gelatina in fogli

PER IL BISCOTTO:

100 g di friselle d'orzo

50 g di burro

PER I PISTACCHI CARAMELLATI:

100 g di pistacchi tagliati al coltello grossolanamente

50 g di miele di acacia

100 ml di panna

Procedimento

Mettere in ammollo la gelatina in acqua fredda.

Cuocere insieme la panna, il burro ed il Gorgonzola sino ad arrivare ad una temperatura di 85°C in modo tale da poter inserire la gelatina in fogli, dopo averla tolta dall'acqua e ben strizzata.

Mescolare bene e lasciare raffreddare in frigorifero. Tritare finemente le friselle e intriderle con il burro fuso.

Lasciare raffreddare. Preparare un caramello con il miele, unirvi i pistacchi e diluire il tutto con la panna.

Riprendere la mousse al Gorgonzola e montarla con le fruste elettriche, inserirla in un sac à poche.

Comporre i bicchierini alternando uno strato di friselle ad uno strato di pistacchi caramellati ed infine terminare con un ciuffo di mousse al Gorgonzola.

