Granchio blu, limone e taccole.

Lo chef Salvatore Sodano propone al rsitorante Local di Venezia questo antipasto sfizioso per combattere il granchio blu e spingere i consumatori ad un acquisto mirato e consapevole

Ingredienti:

Limoni

Zucchero

4 granchi blu

Tapioca

Estratto di taccole

Taccole fresche

Olio novello

Sale

Nasturzio

Cime di aneto

Preparazione

Per il limone candito: sbucciare dei limoni, ricavandone una buccia priva di polpa, da sbollentare in acqua salata per pochi secondi. Scolare, cospargere di zucchero e lasciare a contatto per una sera. Far riposare le bucce in frigo per una settimana.

Per il granchio blu: creare una bisque ristretta con due granchi blu; da altri due granchi, dopo averli sbollentati, estrarre la polpa, dal carapace e dalle chele.

Cucinare poi della tapioca in perle piccole con un estratto di taccole; le taccole fresche, invece, devono essere arrostite e tagliate a losanghe.

Adagiare là bisque alla base del piatto, con il composto di tapioca e l’estratto di taccole; condire la polpa di granchio con olio novello e sale e disporlo al centro del piatto.

Aggiungere le losanghe di taccole e il limone candito e finire con del nasturzio e cime di aneto.

