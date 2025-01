Guanciale di vitello brasato, sedano rapa e tartufo nero

Marinate i guanciali di vitello con tutti gli altri ingredienti per una notte.

Rosolateli quindi nella loro parte esterna in una padella con olio extravergine di oliva.

Toglieteli e metteteli in uno scolapasta per eliminare tutto il grasso.

Trasferiteli in una teglia da forno a bordi alti e cuoceteli per 10 minuti senza liquido, per dare la giusta forma e consistenza alla carne.