Hamburger di anatra con pan brioche al grasso d’oca

L’Hamburger di anatra alla rosa canina degli chef Stefano Masanti e Stefano Ciabarri trasforma il classico burger in una preparazione raffinata dal gusto intenso e aromatico. La carne di anatra, lavorata con mosto d’uva, pepe rosa e spezie delicate, mantiene una consistenza succosa e un sapore ricco, perfettamente bilanciato dalla dolce acidità della maionese alla rosa canina. La salsa, ottenuta dalle bacche cotte e frullate, aggiunge una nota fruttata e leggermente balsamica che dona personalità al panino senza coprire il gusto della carne. L’insalata verde e i rapanelli sottaceto portano freschezza e croccantezza, mentre il pan brioche al grasso d’oca completa l’insieme con morbidezza e intensità.

Preparazione Hamburger 1 Macinare le carni e impastare con tutti gli altri ingredienti. Formare 4 hamburger. Rosolare gli hamburger sulla griglia per 4 minuti su ciascun lato. Maionese di rosa canina 1 In una piccola casseruola, versare le bacche di rosa canina e acqua sufficiente a coprirle. Portare a ebollizione e cuocere fino a quando risultino morbide. 2 Passarle al setaccio e recuperare la polpa. Insaporire con il sale e l’aceto balsamico; legare con la gomma xantana. Trasferire in un contenitore a chiusura ermetica e conservare in frigorifero fino a 3 giorni. Presentazione 1 Tagliare a metà i panini e dorare i lati interni sotto la griglia del forno per 2 minuti. Spalmare con la maionese di rosa canina le superfici interne di tutti i panini, aggiungere l’hamburger sulla parte inferiore, quindi l’insalata e i rapanelli sottaceto affettati. Chiudere con la parte superiore del panino. Servire subito.

Il consiglio degli chef 1 È possibile sostituire la carne macinata di anatra con un petto di anatra cotto nello stesso modo. Lasciarlo riposare per 5 minuti, scalopparlo e servirlo nel panino con la salsa e le guarnizioni indicate.

Il risultato è un hamburger gourmet elegante e originale, capace di unire sapori selvatici, dolcezze naturali e richiami alla cucina contemporanea d’autore. Un secondo piatto creativo, ideale per chi ama reinterpretazioni sofisticate dello street food.