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mercoledì 27 maggio 2026  | aggiornato alle 12:54 | 119453 articoli pubblicati

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Hamburger di anatra con pan brioche al grasso d’oca

Hamburger gourmet di anatra con maionese alla rosa canina, rapanelli sottaceto e insalata croccante servito in pan brioche al grasso d’oca dal gusto intenso e raffinato

Tipologia Cucina: Contemporanea
Categoria: Piatto unico
Difficoltà: Medio
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 75 minuti
Calorie: 830 kcal

27 maggio 2026 | 10:30
Hamburger di anatra con pan brioche al grasso d’oca
Hamburger di anatra con pan brioche al grasso d’oca

Hamburger di anatra con pan brioche al grasso d’oca

Hamburger gourmet di anatra con maionese alla rosa canina, rapanelli sottaceto e insalata croccante servito in pan brioche al grasso d’oca dal gusto intenso e raffinato

Tipologia Cucina: Contemporanea
Categoria: Piatto unico
Difficoltà: Medio
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 75 minuti
Calorie: 830 kcal
27 maggio 2026 | 10:30
 
di Stefano Masanti e Stefano Ciabarri
Ingredienti
Dosi per:
  • Hamburger di anatra
  • Polpa di petto di anatra con la pelle
    400 g
  • Polpa di coscia di anatra
    100 g
  • Sale
    10 g
  • Mosto d'uva
    10 g
  • Zucchero semolato
    10 g
  • Pepe rosa in polvere
    1 g
  • Aglio in polvere
    1 g
  • Maionese alla rosa canina
  • Bacche di rosa canina
    300 g
  • Sale
    5 g
  • Aceto Balsamico di Modena Igp
    5 g
  • Gomma di xantana
    3 g
  • Guarnizioni
  • Rapanelli sottaceto
    4 n
  • Insalata verde
    qb
Sagna
Gastronomia Emiliana
Molino Cosma
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Bonduelle
Sorì

L’Hamburger di anatra alla rosa canina degli chef Stefano Masanti e Stefano Ciabarri trasforma il classico burger in una preparazione raffinata dal gusto intenso e aromatico. La carne di anatra, lavorata con mosto d’uva, pepe rosa e spezie delicate, mantiene una consistenza succosa e un sapore ricco, perfettamente bilanciato dalla dolce acidità della maionese alla rosa canina. La salsa, ottenuta dalle bacche cotte e frullate, aggiunge una nota fruttata e leggermente balsamica che dona personalità al panino senza coprire il gusto della carne. L’insalata verde e i rapanelli sottaceto portano freschezza e croccantezza, mentre il pan brioche al grasso d’oca completa l’insieme con morbidezza e intensità.

Preparazione
Hamburger
1
Macinare le carni e impastare con tutti gli altri ingredienti. Formare 4 hamburger. Rosolare gli hamburger sulla griglia per 4 minuti su ciascun lato.
Maionese di rosa canina
1
In una piccola casseruola, versare le bacche di rosa canina e acqua sufficiente a coprirle. Portare a ebollizione e cuocere fino a quando risultino morbide.
2
Passarle al setaccio e recuperare la polpa. Insaporire con il sale e l’aceto balsamico; legare con la gomma xantana. Trasferire in un contenitore a chiusura ermetica e conservare in frigorifero fino a 3 giorni.
Presentazione
1
Tagliare a metà i panini e dorare i lati interni sotto la griglia del forno per 2 minuti. Spalmare con la maionese di rosa canina le superfici interne di tutti i panini, aggiungere l’hamburger sulla parte inferiore, quindi l’insalata e i rapanelli sottaceto affettati. Chiudere con la parte superiore del panino. Servire subito.
Il consiglio degli chef
1
È possibile sostituire la carne macinata di anatra con un petto di anatra cotto nello stesso modo. Lasciarlo riposare per 5 minuti, scalopparlo e servirlo nel panino con la salsa e le guarnizioni indicate.

Il risultato è un hamburger gourmet elegante e originale, capace di unire sapori selvatici, dolcezze naturali e richiami alla cucina contemporanea d’autore. Un secondo piatto creativo, ideale per chi ama reinterpretazioni sofisticate dello street food.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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