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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 25 maggio 2026  | aggiornato alle 12:32 | 119399 articoli pubblicati

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Hamburger vegano gourmet con maionese di mandorle

Hamburger vegano di verdure e spezie con maionese di mandorle, crema di tofu e pane di grano duro fatto in casa. Un panino vegetale ricco di gusto, cremoso e speziato, perfetto per un pranzo gourmet

Tipologia Cucina: Contemporanea
Piatto: Vegana
Categoria: Piatto unico
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 75 minuti
Calorie: 520 kcal

25 maggio 2026 | 10:30
Hamburger vegano gourmet con maionese di mandorle
Hamburger vegano gourmet con maionese di mandorle

Hamburger vegano gourmet con maionese di mandorle

Hamburger vegano di verdure e spezie con maionese di mandorle, crema di tofu e pane di grano duro fatto in casa. Un panino vegetale ricco di gusto, cremoso e speziato, perfetto per un pranzo gourmet

Tipologia Cucina: Contemporanea
Piatto: Vegana
Categoria: Piatto unico
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 75 minuti
Calorie: 520 kcal
25 maggio 2026 | 10:30
 
di Stefano Masanti e Stefano Ciabarri
Ingredienti
Dosi per:
  • Hamburger
  • Patate a cubetti
    100 g
  • Carote a cubetti
    50 g
  • Avocado a cubetti
    50 g
  • Sedano a cubetti
    50 g
  • Cipolla bianca a cubetti
    50 g
  • Champignon a cubetti
    50 g
  • Melanzana a cubetti
    50 g
  • Metilcellulosa
    20 g
  • Cumino
    1 g
  • Curcuma
    1 g
  • Paprika
    1 g
  • Finocchio
    1 g
  • Sale
    qb
  • Crema di tofu
  • Tofu
    50 g
  • Olio evo
    10 g
  • Sale e pepe
    qb
  • Maionese di mandorle
  • Mandorle
    100 g
  • Acqua
    70 g
  • Olio di semi di girasole
    50 g
  • Succo di limone filtrato
    15 g
  • Sale
    2 g
  • Pepe bianco
    1 g
  • Guarnizione
  • Fette di pomodoro cuore di bue
    4 n
  • Pane di grano duro
  • Semola di grano duro
    500 g
  • Acqua
    320 g
  • Olio evo
    20 g
  • Lievito di birra
    10 g
  • Sale
    10 g
Galbani
Suicrà
Sorì
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TeamSystem
Grandi Molini Italiani

Un hamburger vegetale costruito con tecnica e attenzione agli equilibri, firmato dagli chef Stefano Masanti e Stefano Ciabarri. La consistenza morbida delle patate si unisce alla croccantezza delicata delle verdure, mentre avocado, funghi e melanzane regalano profondità e una nota quasi “umami”. Le spezie – cumino, curcuma, paprika e finocchio – danno carattere senza coprire i sapori naturali degli ingredienti.

Preparazione
Hamburger
1
Scottare ciascun tipo di verdura separatamente in acqua bollente salata tenendola al dente. Scolare e raffreddare in acqua e ghiaccio. Per le patate, sottoporre a questo trattamento solo la metà. Nel caso dell’avocado scottare solo 30 secondi.
2
Portare a cottura completa l’altra metà delle patate, quindi frullarle con poca acqua di cottura e la metilcellulosa. Versare le verdure in una terrina, aggiungere la crema di patate e mescolare bene.
Unire le spezie frullate e regolare di sale.
3
Formare 4 hamburger stendendoli sul piano di una vaporiera. Cuocerli a vapore per 10 minuti. Conservare al caldo.
Crema di tofu
1
Disporre il tofu in una terrina e schiacciare con la forchetta mescolando con l’olio extravergine. Salare e pepare.
Maionese di mandorle
1
Unire tutti gli ingredienti in un frullatore a tazza e azionare fino a ottenere una crema liscia e montata.
Pane di grando duro
1
Impastare tutti gli ingredienti fino ad ottenere una massa liscia, omogenea e piuttosto morbida.
Versare l’impasto in un contenitore unto con olio extravergine di oliva, coprire con pellicola alimentare o un panno umido e trasferire in frigorifero. Lasciare riposare per circa 12 ore. Il giorno seguente, preparare le teglie foderandole con carta da forno spennellata con olio extravergine di oliva.
2
Suddividere l’impasto in pezzi da 80 g. Formare delle sfere e adagiarle sulle teglie preparate, distanziandole almeno 6 cm l’una dall’altra. Coprire i panini con un foglio di plastica spennellato con olio di semi di girasole e lasciare lievitare a temperatura ambiente fino al raddoppio del volume.
3
Cuocere in forno preriscaldato a 220 °C per 7 minuti. Ridurre la temperatura del forno a 180 °C e cuocere ancora per 8 minuti. Una volta raffreddati i panini possono essere utilizzati subito o trasferiti in sacchetti a chiusura ermetica e congelati. Questi dovrebbero essere decongelati per qualche ora in frigorifero prima dell’utilizzo.
Presentazione
1
Tagliare a metà i panini e dorare i lati interni sotto la griglia del forno per 2 minuti. Spalmare la parte inferiore del panino con la maionese di mandorle. Aggiungere l’hamburger di verdure, quindi la fetta di pomodoro, coprire con la crema di tofu e chiudere con la parte superiore del panino spalmata di maionese alle mandorle.

A completare il panino, una maionese di mandorle vellutata e agrumata, alternativa leggera e completamente vegetale alla salsa classica, insieme a una crema di tofu semplice ma cremosa. Il pane di grano duro, fragrante fuori e soffice dentro, rende il risultato finale ricco ma equilibrato. Un piatto contemporaneo, nutriente e sorprendentemente goloso, ideale per chi cerca una cucina vegetale elegante e appagante.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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