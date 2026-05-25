Hamburger vegano gourmet con maionese di mandorle

Un hamburger vegetale costruito con tecnica e attenzione agli equilibri, firmato dagli chef Stefano Masanti e Stefano Ciabarri. La consistenza morbida delle patate si unisce alla croccantezza delicata delle verdure, mentre avocado, funghi e melanzane regalano profondità e una nota quasi “umami”. Le spezie – cumino, curcuma, paprika e finocchio – danno carattere senza coprire i sapori naturali degli ingredienti.

Preparazione Hamburger 1 Scottare ciascun tipo di verdura separatamente in acqua bollente salata tenendola al dente. Scolare e raffreddare in acqua e ghiaccio. Per le patate, sottoporre a questo trattamento solo la metà. Nel caso dell’avocado scottare solo 30 secondi. 2 Portare a cottura completa l’altra metà delle patate, quindi frullarle con poca acqua di cottura e la metilcellulosa. Versare le verdure in una terrina, aggiungere la crema di patate e mescolare bene.

Unire le spezie frullate e regolare di sale.

3 Formare 4 hamburger stendendoli sul piano di una vaporiera. Cuocerli a vapore per 10 minuti. Conservare al caldo. Crema di tofu 1 Disporre il tofu in una terrina e schiacciare con la forchetta mescolando con l’olio extravergine. Salare e pepare. Maionese di mandorle 1 Unire tutti gli ingredienti in un frullatore a tazza e azionare fino a ottenere una crema liscia e montata. Pane di grando duro 1 Impastare tutti gli ingredienti fino ad ottenere una massa liscia, omogenea e piuttosto morbida.

Versare l’impasto in un contenitore unto con olio extravergine di oliva, coprire con pellicola alimentare o un panno umido e trasferire in frigorifero. Lasciare riposare per circa 12 ore. Il giorno seguente, preparare le teglie foderandole con carta da forno spennellata con olio extravergine di oliva. 2 Suddividere l’impasto in pezzi da 80 g. Formare delle sfere e adagiarle sulle teglie preparate, distanziandole almeno 6 cm l’una dall’altra. Coprire i panini con un foglio di plastica spennellato con olio di semi di girasole e lasciare lievitare a temperatura ambiente fino al raddoppio del volume. 3 Cuocere in forno preriscaldato a 220 °C per 7 minuti. Ridurre la temperatura del forno a 180 °C e cuocere ancora per 8 minuti. Una volta raffreddati i panini possono essere utilizzati subito o trasferiti in sacchetti a chiusura ermetica e congelati. Questi dovrebbero essere decongelati per qualche ora in frigorifero prima dell’utilizzo. Presentazione 1 Tagliare a metà i panini e dorare i lati interni sotto la griglia del forno per 2 minuti. Spalmare la parte inferiore del panino con la maionese di mandorle. Aggiungere l’hamburger di verdure, quindi la fetta di pomodoro, coprire con la crema di tofu e chiudere con la parte superiore del panino spalmata di maionese alle mandorle.

A completare il panino, una maionese di mandorle vellutata e agrumata, alternativa leggera e completamente vegetale alla salsa classica, insieme a una crema di tofu semplice ma cremosa. Il pane di grano duro, fragrante fuori e soffice dentro, rende il risultato finale ricco ma equilibrato. Un piatto contemporaneo, nutriente e sorprendentemente goloso, ideale per chi cerca una cucina vegetale elegante e appagante.