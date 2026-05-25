Hamburger vegano gourmet con maionese di mandorle

Un hamburger vegetale costruito con tecnica e attenzione agli equilibri, firmato dagli chef Stefano Masanti e Stefano Ciabarri. La consistenza morbida delle patate si unisce alla croccantezza delicata delle verdure, mentre avocado, funghi e melanzane regalano profondità e una nota quasi “umami”. Le spezie – cumino, curcuma, paprika e finocchio – danno carattere senza coprire i sapori naturali degli ingredienti.
Preparazione
Scottare ciascun tipo di verdura separatamente in acqua bollente salata tenendola al dente. Scolare e raffreddare in acqua e ghiaccio. Per le patate, sottoporre a questo trattamento solo la metà. Nel caso dell’avocado scottare solo 30 secondi.
Portare a cottura completa l’altra metà delle patate, quindi frullarle con poca acqua di cottura e la metilcellulosa. Versare le verdure in una terrina, aggiungere la crema di patate e mescolare bene.
Unire le spezie frullate e regolare di sale.
Formare 4 hamburger stendendoli sul piano di una vaporiera. Cuocerli a vapore per 10 minuti. Conservare al caldo.
Disporre il tofu in una terrina e schiacciare con la forchetta mescolando con l’olio extravergine. Salare e pepare.
Unire tutti gli ingredienti in un frullatore a tazza e azionare fino a ottenere una crema liscia e montata.
Impastare tutti gli ingredienti fino ad ottenere una massa liscia, omogenea e piuttosto morbida.
Versare l’impasto in un contenitore unto con olio extravergine di oliva, coprire con pellicola alimentare o un panno umido e trasferire in frigorifero. Lasciare riposare per circa 12 ore. Il giorno seguente, preparare le teglie foderandole con carta da forno spennellata con olio extravergine di oliva.
Suddividere l’impasto in pezzi da 80 g. Formare delle sfere e adagiarle sulle teglie preparate, distanziandole almeno 6 cm l’una dall’altra. Coprire i panini con un foglio di plastica spennellato con olio di semi di girasole e lasciare lievitare a temperatura ambiente fino al raddoppio del volume.
Cuocere in forno preriscaldato a 220 °C per 7 minuti. Ridurre la temperatura del forno a 180 °C e cuocere ancora per 8 minuti. Una volta raffreddati i panini possono essere utilizzati subito o trasferiti in sacchetti a chiusura ermetica e congelati. Questi dovrebbero essere decongelati per qualche ora in frigorifero prima dell’utilizzo.
Tagliare a metà i panini e dorare i lati interni sotto la griglia del forno per 2 minuti. Spalmare la parte inferiore del panino con la maionese di mandorle. Aggiungere l’hamburger di verdure, quindi la fetta di pomodoro, coprire con la crema di tofu e chiudere con la parte superiore del panino spalmata di maionese alle mandorle.
A completare il panino, una maionese di mandorle vellutata e agrumata, alternativa leggera e completamente vegetale alla salsa classica, insieme a una crema di tofu semplice ma cremosa. Il pane di grano duro, fragrante fuori e soffice dentro, rende il risultato finale ricco ma equilibrato. Un piatto contemporaneo, nutriente e sorprendentemente goloso, ideale per chi cerca una cucina vegetale elegante e appagante.