Un’originale e raffinata reinterpretazione del classico futomaki giapponese che unisce la tradizione nipponica alla semplicità della polenta italiana. In questa ricetta fusion, il tipico riso da sushi viene sostituito da uno strato sottile di polenta cremosa insaporita con mirin ed aceto di riso.
FUSIONE
Hutomaki di polenta: roll con tonno, avocado e formaggio cremoso
Ricetta fusion che reinterpreta il sushi: la polenta condita con mirin e aceto sostituisce il riso, avvolgendo tonno fresco, avocado, cipollotto e formaggio cremoso nell'alga nori. Un antipasto originale ed elegante
Preparazione
Preparazione
Per preparare questo piatto al meglio bisogna immedesimarsi in un sushiman giapponese, delicato ma deciso nei movimenti, ma non preoccupatevi: è più facile del previsto!
Consiglio la polenta istantanea per praticità. È importante che la polenta sia cremosa ma non troppo; quando è quasi pronta, condirla con un buon pizzico di sale, il mirin e l'aceto di riso (come si fa con il riso del sushi) e raffreddarla stesa tra due fogli di carta forno piatta, con uno spessore di non più di mezzo centimetro
Una volta fredda, tagliarla della dimensione dei fogli di alga nori senza rimuovere la carta forno.
Tagliare il tonno a strisce, così come il cipollotto a julienne e l'avocado.
Mettere il formaggio cremoso in una sac à poche.
È il momento di rollare!
Rimuovere il primo strato di carta forno dalla polenta e applicare delicatamente l'alga nori. Girarlo e, dalla parte della polenta con l'alga esterna, farcire con avocado, tonno, cipollotto e formaggio cremoso senza esagerare, altrimenti sarà più difficile da chiudere. Lasciare un piccolo strato di alga nella parte superiore senza la polenta per facilitare l'aderenza e far sì che il roll rimanga chiuso. Avvolgere il tutto delicatamente.
I roll di futomaki sono pronti; si possono conservare in frigorifero per non più di due giorni.
Impiattamento
Con un coltello affilato tagliare i roll a fettine di circa 1 cm, condire con salsa di soia e disporre nel piatto a piacimento. Terminare con maionese al wasabi o kewpie, sesamo e germogli per dare colore e freschezza al piatto. Servire freddo, ma non da frigorifero.
Il ripieno, ricco e bilanciato, unisce la morbidezza del tonno fresco e dell'avocado con la freschezza del cipollotto e la cremosità del formaggio spalmevole. Avvolto nella classica alga nori e guarnito con maionese Kewpie o al wasabi, sesamo e germogli, questo piatto sorprende per la sua armonia di consistenze e sapori, offrendo un'esperienza culinaria moderna, elegante ed essenziale