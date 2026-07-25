Hutomaki di polenta: roll con tonno, avocado e formaggio cremoso

Il ripieno, ricco e bilanciato, unisce la morbidezza del tonno fresco e dell'avocado con la freschezza del cipollotto e la cremosità del formaggio spalmevole. Avvolto nella classica alga nori e guarnito con maionese Kewpie o al wasabi, sesamo e germogli, questo piatto sorprende per la sua armonia di consistenze e sapori, offrendo un'esperienza culinaria moderna, elegante ed essenziale