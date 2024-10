"I miei asparagi" di Massimiliano Mascia del San Domenico di Imola

Tagliate le punte di asparagi e bollitele per 2 minuti, quindi raffreddate immediatamente in acqua e ghiaccio.

Tagliate a piccoli pezzetti il gambo e lessatelo in acqua per 10 minuti, frullatelo e passatelo per ottenere una morbida crema, regolate di sale, condite con un filo di extravergine e serbate in caldo.