Insalata con baby iceberg, zucca, mix di semi e uva.

Gennaio è il mese dedicato alla promozione di uno stile di vita vegano. Per questo Planet Farms, azienda agritech specializzata nella produzione di insalate baby leaf ci propone questa ricetta.

Ingredienti:

80 g di Baby Iceberg Planet Farms

Mezza zucca

20 g di mix di semi

Sale, olio e aceto q.b.

Procedimento

Pulire la zucca accuratamente rimuovendo la buccia e i semi. Successivamente tagliarla a pezzi di cubetti di circa 4cm e mescolare con olio d'oliva, sale e pepe. Preriscaldare il forno a 210°C e cuocere per 40-45 minuti.

Una volta cotta, trasferire metà della zucca direttamente in un robot da cucina e frullare fino a ottenere una crema liscia. Se necessario aggiungere un po' di acqua e olio d'oliva.

Con un cucchiaio, disporre il purè di zucca in un piatto e spalmarlo. Aggiungere l’altra metà della zucca arrosto e l'insalata Baby Iceberg di Planet Farms. Condire con olio, sale, aceto semi tostati e uva.

