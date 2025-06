Insalata di riso con tofu, rucola e Prugne della California

Per l’estate 2025, il California Prune Board (CPB) - che rappresenta coltivatori e confezionatori delle iconiche Prugne della California - propone una ricetta leggera, equilibrata e ricca di gusto: insalata di riso con tofu alla piastra, rucola e Prugne della California.

Perfetta per ogni momento della giornata, dal pranzo in terrazza a una pausa pranzo smart, fino ai picnic estivi fuori porta, questa ricetta esalta la naturale dolcezza delle Prugne della California, ingrediente versatile e alleato del benessere.

Preparazione 1 Cuocere il riso in abbondante acqua salata per 10-12 minuti. Scolare e lasciare raffreddare completamente.

2 Grigliare il tofu su una piastra ben calda, poi tagliare a cubetti. A piacere, insaporire con un filo di salsa di soia. 3 le prugne fresche a spicchi e le Prugne della California a metà. 4 Unire in una ciotola capiente il riso freddo, il tofu a cubetti, la rucola, le prugne fresche e le Prugne della California. Condire con olio extravergine d’oliva, succo di limone o aceto, sale e pepe. Mescolare bene. 5 Aggiungere, se desiderato, erbe fresche a piacere. Lasciare riposare l’insalata di riso per almeno 30 minuti prima di servire. Gustare a temperatura ambiente o fredda.

Le Prugne della California, celebri per il loro sapore intenso e naturalmente dolce, sono molto più di uno snack sfizioso. Contengono vitamine e sali minerali essenziali come il potassio, utile per reintegrare i liquidi persi con il caldo, e la vitamina K, che supporta la salute delle ossa. . Ricche, inoltre di fibre, antiossidanti e micronutrienti preziosi, rappresentano un ingrediente versatile e creativo per aggiungere un tocco originale senza appesantire piatti salati e dolci.