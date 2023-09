Insalata di Stoccafisso norvegese, ceci e pomodorini confit

Insalata di Stoccafisso norvegese, ceci e pomodorini confit.

Come affrontare quindi al meglio la primavera? Oltre naturalmente a mantenere allenato il nostro corpo con l’attività fisica che favorisce anche il benessere psicofisico, è importante cambiare le proprie abitudini a tavola, scegliendo alimenti con vitamine e valori nutrizionali adeguati a gestire al meglio il passaggio dalla stagione fredda a quella più calda.



Lo stoccafisso norvegese, presente nella cucina italiana ormai da più di 500 anni, è quell’alimento sano e dal sapore unico ideale da cucinare in questo periodo. Molto apprezzato per le sue proprietà nutritive - è infatti ricco di proteine, ferro, vitamina D e B12 - e per essere un perfetto alleato per un’alimentazione sana e sostenibile.



La Norvegia - e le Isole Lofoten in particolare - è l’unica produttrice al mondo di stoccafisso, il migliore presente sul mercato, un prodotto sano e sostenibile. Lo stoccafisso norvegese infatti - insieme al baccalà - è realizzato con risorse al 100% naturali ed è stata adottata una politica di produzione zero scarti: tutte le parti del pesce scartate nel processo di produzione vengono impiegate per realizzare altri prodotti alimentari. Questi valori sono garantiti dal marchio “Seafood From Norway” che rappresenta il simbolo di origine e qualità di tutti i prodotti ittici norvegesi sia pescati che allevati in maniera sostenibile nelle acque fredde e limpide della Norvegia, grazie all’esperienza secolare nella pesca e nella lavorazione del pesce unita alle tecnologie più moderne.

Ingredienti per 4 persone

500 g di stoccafisso di Norvegia già ammollato

100 g di ceci

200 g di pomodorini

olio extravergine d’oliva

zucchero

timo

sale

Procedimento

Utilizzare ceci secchi ammollati e lessati in acqua salata.

Cuocere lo stoccafisso in acqua salata per 10 minuti da quando inizia a bollire e tenerlo da parte.

Tagliare a metà i pomodorini, adagiarli su una teglia da forno, cospargere di olio, zucchero e sale, aggiungere timo fresco, cuocere in forno a 100°C per circa due ore.

Comporre il piatto con lo stoccafisso sminuzzato grossolanamente, i pomodorini confit e i ceci. Aggiustare con un po’ d’olio extravergine.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.