Insalata mediterranea con polpo e olive taggiasche.

Insalata mediterranea con polpo e olive taggiasche.

Già in ansia per il dopo feste? Mangiato troppo? Ecco una ricetta per allegerirsi (non solo la coscienza) ma senza rinunciare al gusto...

Ingredienti

Mix Vivace di Planet Farms 40 g

Olive taggiasche 20 g

Polpo fresco 125 g

Pomodorini 20 g

Un limone

Sale

Olio

Zucchero

Spezie

Procedimento

Tagliare a metà i pomodorini, disporli su una placca da forno e condirli con zucchero, spezie e un filo d'olio. Infornarli a 100° per circa un'ora.



Cuocere il polpo al vapore per un'ora e 40 minuti a 90 gradi, lasciare raffreddare e poi grigliare per qualche minuto. Tagliare i tentacoli e poi il resto del polpo.



Preparare uno sciroppo per i limoni canditi: sciogliere 0,5 kg di zucchero in 1 litro d'acqua, aggiungere i limoni e portare a ebollizione fino a quando lo zucchero non sarà condensato. Lasciare raffreddare i limoni, togliere la polpa e tagliare la buccia a listarelle.



Unire al Mix Vivace Planet Farms, i pomodori appassiti, il polpo grigliato, i limoni canditi, le olive taggiasche. Condire con un filo d'olio e sale.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.