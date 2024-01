Kaisen ramen, inno alla filosofia kaiseki

Kaisen ramen

Kaiseki, armonia di gusti, motivi, e apparenze dei colori. E lo ritroviamo in questa ricetta di Sabrina Bai del ristorante Kohaku di Roma.

Ingredienti

Per brodo:

lt 4 di acqua

Testa e lische di pesce bianco

½ Cipolla bianca

g 5 di Zenzero

Katsuobushi una manciata piena

g 3 Hondashi

Per la salsa a base di soia:

ml 100 di salsa di soia

ml 100 acqua demineralizzata

g 20 di sale

g 10 di Hondashi (glutammato)

g 5 konbu

Per ultimare il ramen:

4 capesante

4 mazzancolle

g 320 di noodles ramen freschi

germogli di soia

alghe

un lime

Preparazione

In una pentola portare a ebollizione dell’acqua inserirvi le lische e le testa, scolare subito e sciacquare. Questo passaggio elimina tutte le impurità e i residui di sangue. Unire i quattro litri di acqua con le lische e le teste precedentemente sciacquate, la cipolla tagliata, lo zenzero a fettine e portare a bollore a fiamma alta e poi lasciare sobbollire per venti minuti. Aggiungere il katsuobushi e far bollire per altri dieci minuti prima di spegnere il fuoco. A questo punto aggiungere l’hondashi mescolando bene, filtrare il tutto e rimettere sul fuoco riportando a bollore e lasciare per altri dieci minuti. Preparare la salsa da aggiungere a questo brodo unendo tutti gli ingredienti per la salsa a base di soia in un pentolino e portare a ebollizione mescolando bene in modo che tutto sia perfettamente amalgamato. In acqua bollente scottare le capesante e le mazzancolle pulite e mettere da parte. In una pentola versare un litro e seicento millilitri di brodo di pesce con quattro cucchiai di salsa a base di soia e portare a bollore. Inserire i noodles e negli ultimi due minuti di cottura aggiungere i germogli di soia, le alghe precedentemente reidratate e delle fettine di lime. Servire il Kaisen ramen ultimando il piatto con una capasanta e una mazzancolla per ogni commensale.

