Kiwi, luccio in oliocottura.

Ricetta di Leandro Luppi del Ristorante Vecchia Malcesine (1 stella Michelin) e socio Euro-Toques Italia.

Ingredienti x 4 persone:

400 g di filetto di luccio

2 kiwi a cubetti

1 cetriolo a cubetti

uova di trota

limone al sale

zuppa di kiwi

soia salata



Sfilettare il luccio e cucinare in olio a 50c x 1 ora.

Togliere dall’olio asciugare, glassare con la glassa di soie e passare in forno.

Glassa soia

60 g soia

20 g sciroppo zucchero

20 g acqua

maizena q.b.



Zuppa di kiwi

200 g succo di kiwi (estrattore)

30 g aceto di mele

20 g zucchero semolato



Fare uno sciroppo con zucchero aceto raffreddare e unire alla zuppa di kiwi.



Limone salato

1 limone tagliato in 4 sbollentarlo x 7-8 volte conservare in frigo sotto sale grosso per 24 ore, il giorno dopo risciacquare per almeno 1 ora.



Mettere nei piatti i filetti di luccio tolti dal forno aggiungere cubetti di cetriolo e di kiwi e versare per ultima la zuppa di kiwi.

