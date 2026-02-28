Lattuga grigliata con paprika affumicata e maionese all’aglio rosso di Proceno

Il cuore di lattuga alla brace diventa protagonista in questo antipasto contemporaneo firmato da Salvo Cravero del ristorante Pepe Nero di Capodimonte (Vt). La lattuga, grigliata per ottenere note affumicate e una texture croccante al cuore, viene valorizzata dalla paprika affumicata e da una maionese all’aglio rosso di Proceno, intensa ma equilibrata. Alici, olive e un bouquet di erbe fresche completano il piatto con sapidità, profumi mediterranei e una raffinata verticalità aromatica.

Preparazione Maionese all’aglio rosso di Proceno 1 Sbollentare l’aglio per pochi secondi, raffreddarlo e frullarlo con l’uovo.

2 Montare con olio di semi a filo fino a ottenere una consistenza liscia e stabile. Regolare di sale. Lattuga 1 Tagliare i cuori a metà mantenendo la base. Asciugare e spennellare con olio extravergine. 2 Grigliare su brace viva o piastra molto calda, ottenendo marcatura netta e cuore interno croccante. Condimento 1 Disporre sul piatto, spolverare con paprika affumicata e aggiungere sale Maldon. Impiattamento 1 Completare con:

- ciuffi di maionese all’aglio rosso,

- alici,

- olive (3 a piatto),

- foglioline di origano fresco e mentuccia,

- erbe di campo,

- fiori eduli per verticalità e freschezza visiva.



Un’interpretazione elegante, che nobilita un ingrediente semplice trasformandolo in portata gastronomica.