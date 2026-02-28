Menu Apri login
Lattuga grigliata con paprika affumicata e maionese all’aglio rosso di Proceno

Cuore di lattuga grigliato con paprika affumicata, maionese all’aglio rosso di Proceno, alici, olive ed erbe fresche: un antipasto vegetale raffinato che esalta il vegetale con contrasti affumicati e sapidi.

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 25 minuti
Calorie: 495 kcal

28 febbraio 2026 | 10:30
di Salvo Cravero
Ristorante Pepe Nero - Capodimonte (Vt)
Ingredienti
Dosi per:
  • Base
  • Cuori di lattuga
    2 n
  • Olio evo
    10 g
  • Paprika affumicata
    1 g
  • Sale
    qb
  • Maionese all’aglio rosso di Proceno
  • Spicchio di aglio rosso di Proceno
    1 n
  • Uovo
    1 n
  • Olio di semi
    120 g
  • Sale
    qb
  • Finitura (on top)
  • Filetti di alici sott'olio
    4 n
  • Olive Leccino o Taggiasche denocciolate
    6 n
  • Foglioline di origano fresco
    4 n
  • Foglioline di mentuccia
    4 n
  • Erbe di campo
    2 g
  • Petali di fiori eduli
    8 n
  • Sale Maldon
    qb
Il cuore di lattuga alla brace diventa protagonista in questo antipasto contemporaneo firmato da Salvo Cravero del ristorante Pepe Nero di Capodimonte (Vt). La lattuga, grigliata per ottenere note affumicate e una texture croccante al cuore, viene valorizzata dalla paprika affumicata e da una maionese all’aglio rosso di Proceno, intensa ma equilibrata. Alici, olive e un bouquet di erbe fresche completano il piatto con sapidità, profumi mediterranei e una raffinata verticalità aromatica. 

Preparazione
Maionese all’aglio rosso di Proceno
1
Sbollentare l’aglio per pochi secondi, raffreddarlo e frullarlo con l’uovo.
2
Montare con olio di semi a filo fino a ottenere una consistenza liscia e stabile. Regolare di sale.
Lattuga
1
Tagliare i cuori a metà mantenendo la base. Asciugare e spennellare con olio extravergine.
2
Grigliare su brace viva o piastra molto calda, ottenendo marcatura netta e cuore interno croccante.
Condimento
1
Disporre sul piatto, spolverare con paprika affumicata e aggiungere sale Maldon.
Impiattamento
1
Completare con:
- ciuffi di maionese all’aglio rosso,
- alici,
- olive (3 a piatto),
- foglioline di origano fresco e mentuccia,
- erbe di campo,
- fiori eduli per verticalità e freschezza visiva.

Un’interpretazione elegante, che nobilita un ingrediente semplice trasformandolo in portata gastronomica.

