Malfatti del Selvatico: la ricetta tipica semplice e veloce

I Malfatti del Selvatico sono un piatto che racconta la tradizione più autentica della cucina italiana, dove semplicità e tecnica si incontrano in un equilibrio perfetto. Preparati con borragine – o in alternativa spinaci – questi gnocchi rustici esprimono una consistenza morbida e avvolgente, arricchita dalla cremosità della ricotta e dalla sapidità del Grana Padano. Il passaggio in padella con burro e maggiorana dona profondità aromatica e una nota erbacea elegante, mentre la noce moscata completa il profilo gustativo con un tocco caldo e speziato. La lavorazione manuale, che dà forma ai tipici bastoncini irregolari, sottolinea la natura artigianale del piatto.
Preparazione
Scottare la borragine (o gli spinaci) in acqua salata, raffreddarla e frullarla. Far sciogliere in un tegame il burro, profumare con la maggiorana, unire il passato di borragine e lasciare insaporire.
Nello stesso tegame unire il pane grattato, mescolare in modo da ottenere un impasto ben amalgamato.
Versare il tutto sulla spianatoia completare con la farina, il grana, le uova la noce moscata, controllare il sale. Impastare.
Dividere in pezzi e uno alla volta, con le palme delle mani infarinate, dare la forma di bastoncini di 3 cm. Allinearli in un vassoio ricoperto da una salvietta leggermente infarinata.
Gettare i malfatti in acqua bollente salata, ritirarli con il ragno quando affiorano in superficie.
Versare i malfatti nei piatti individuali, spolverare con il Grana Padano e servire.
Una volta cotti, i malfatti affiorano leggeri e pronti ad accogliere una generosa spolverata di formaggio, trasformandosi in una preparazione confortevole ma raffinata, perfetta per valorizzare ingredienti semplici con un risultato di grande equilibrio e identità.