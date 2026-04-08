Malfatti del Selvatico: la ricetta tipica semplice e veloce

I Malfatti del Selvatico sono un piatto che racconta la tradizione più autentica della cucina italiana, dove semplicità e tecnica si incontrano in un equilibrio perfetto. Preparati con borragine – o in alternativa spinaci – questi gnocchi rustici esprimono una consistenza morbida e avvolgente, arricchita dalla cremosità della ricotta e dalla sapidità del Grana Padano. Il passaggio in padella con burro e maggiorana dona profondità aromatica e una nota erbacea elegante, mentre la noce moscata completa il profilo gustativo con un tocco caldo e speziato. La lavorazione manuale, che dà forma ai tipici bastoncini irregolari, sottolinea la natura artigianale del piatto.

Preparazione 1 Scottare la borragine (o gli spinaci) in acqua salata, raffreddarla e frullarla. Far sciogliere in un tegame il burro, profumare con la maggiorana, unire il passato di borragine e lasciare insaporire. 2 Nello stesso tegame unire il pane grattato, mescolare in modo da ottenere un impasto ben amalgamato. 3 Versare il tutto sulla spianatoia completare con la farina, il grana, le uova la noce moscata, controllare il sale. Impastare. 4 Dividere in pezzi e uno alla volta, con le palme delle mani infarinate, dare la forma di bastoncini di 3 cm. Allinearli in un vassoio ricoperto da una salvietta leggermente infarinata. 5 Gettare i malfatti in acqua bollente salata, ritirarli con il ragno quando affiorano in superficie. 6 Versare i malfatti nei piatti individuali, spolverare con il Grana Padano e servire.

Una volta cotti, i malfatti affiorano leggeri e pronti ad accogliere una generosa spolverata di formaggio, trasformandosi in una preparazione confortevole ma raffinata, perfetta per valorizzare ingredienti semplici con un risultato di grande equilibrio e identità.