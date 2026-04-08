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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 08 aprile 2026  | aggiornato alle 13:49 | 118489 articoli pubblicati

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Malfatti del Selvatico: la ricetta tipica semplice e veloce

Malfatti di borragine o spinaci con ricotta, Grana Padano e maggiorana: gnocchi rustici e morbidi, dal gusto equilibrato e aromatico. Una ricetta tradizionale semplice e genuina; è un piatto del Buon Ricordo

Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 480 kcal

08 aprile 2026 | 10:30
Malfatti del Selvatico: la ricetta tipica semplice e veloce
Malfatti del Selvatico: la ricetta tipica semplice e veloce

Malfatti del Selvatico: la ricetta tipica semplice e veloce

Malfatti di borragine o spinaci con ricotta, Grana Padano e maggiorana: gnocchi rustici e morbidi, dal gusto equilibrato e aromatico. Una ricetta tradizionale semplice e genuina; è un piatto del Buon Ricordo

Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Basso
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 480 kcal
08 aprile 2026 | 10:30
 
di Piera e Michela Spalla
Albergo Ristorante Selvatico - Rivanazzano Terme (Pv)
Ingredienti
Dosi per:
  • Borragine (o spinaci
    1000 g
  • Pane grattugiato
    300 g
  • Farina
    500 g
  • Grana Padano Dop
    400 g
  • Ricotta
    300 g
  • Burro
    100 g
  • Uova
    5 n
  • Rametto di maggiorana
    2 n
  • Spicchio d'aglio
    1 n
  • Sale
    qb
  • Noce moscata
    qb
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I Malfatti del Selvatico sono un piatto che racconta la tradizione più autentica della cucina italiana, dove semplicità e tecnica si incontrano in un equilibrio perfetto. Preparati con borragine – o in alternativa spinaci – questi gnocchi rustici esprimono una consistenza morbida e avvolgente, arricchita dalla cremosità della ricotta e dalla sapidità del Grana Padano. Il passaggio in padella con burro e maggiorana dona profondità aromatica e una nota erbacea elegante, mentre la noce moscata completa il profilo gustativo con un tocco caldo e speziato. La lavorazione manuale, che dà forma ai tipici bastoncini irregolari, sottolinea la natura artigianale del piatto.

Preparazione
1
Scottare la borragine (o gli spinaci) in acqua salata, raffreddarla e frullarla. Far sciogliere in un tegame il burro, profumare con la maggiorana, unire il passato di borragine e lasciare insaporire.
2
Nello stesso tegame unire il pane grattato, mescolare in modo da ottenere un impasto ben amalgamato.
3
Versare il tutto sulla spianatoia completare con la farina, il grana, le uova la noce moscata, controllare il sale. Impastare.
4
Dividere in pezzi e uno alla volta, con le palme delle mani infarinate, dare la forma di bastoncini di 3 cm. Allinearli in un vassoio ricoperto da una salvietta leggermente infarinata.
5
Gettare i malfatti in acqua bollente salata, ritirarli con il ragno quando affiorano in superficie.
6
Versare i malfatti nei piatti individuali, spolverare con il Grana Padano e servire.

Una volta cotti, i malfatti affiorano leggeri e pronti ad accogliere una generosa spolverata di formaggio, trasformandosi in una preparazione confortevole ma raffinata, perfetta per valorizzare ingredienti semplici con un risultato di grande equilibrio e identità.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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