Mango daiquiri con DOuMIX? No Added Sugar

Lasciati trasportare in un’atmosfera tropicale con il Mango Daiquiri, un cocktail che unisce l’intensità del rum alla freschezza del lime, arricchito dal gusto vellutato del mango. Preparato con la tecnica blender e servito in una coppetta ghiacciata, questo drink è l’ideale per chi cerca un’esperienza gustativa equilibrata e dissetante, con un tocco esotico e senza zuccheri aggiunti.

Preparazione 1 In un blender versa tutti gli ingredienti. 2 In un blender versa tutti gli ingredienti. 3 Versa il drink in una coppetta precedentemente raffreddata.

Perfetto per le serate estive o come raffinata pausa rinfrescante.