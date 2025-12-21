Manzo irlandese alla "California": la ricetta di Dario Guidi

Il manzo irlandese alla “California” con stick di polenta e gemme di abete, firmato dallo Chef Dario Guidi dell’Antica Osteria Magenes, è un piatto che racconta l’incontro tra materia prima d’eccellenza e visione contemporanea. Il biancostato di manzo irlandese viene valorizzato attraverso una rosolatura intensa e una cottura dolce nel latte, che ne preserva succosità e morbidezza, esaltandone il profilo aromatico profondo e naturale.

Preparazione 1 Rosolare in pentola le cipolle con i chiodi di garofano, olio e burro e una volta dorate le cipolle inserire il biancostato di manzo irlandese intero da scottare fino a ottenere una rosolatura intensa. 2 Successivamente sfumare con l’aceto e una volta evaporato, iniziare la cottura col latte per circa 40 minuti. 3 A parte, preparare una soluzione con 100ml di aceto, 200ml di vino bianco e 50 ml di acqua, portare il tutto a bollore e rovesciarlo in un barattolo di vetro in cui sono state inserite precedentemente le gemme di abete. 4 Per gli stick, far bollire l’acqua e versare la farina di polenta facendola cuocere per circa 1 ora, fino a che non sarà ben rappresa, quindi rovesciarla in uno stampo, raffreddarla e tagliare. Impiattamento 1 Porzionare il manzo e servire con la sua salsa in abbinamento, aggiungere la polenta fritta a stick e gemme di abete.

L’acidità calibrata dell’aceto e la nota balsamica delle gemme di abete creano un contrasto elegante, mentre gli stick di polenta fritta aggiungono struttura e croccantezza. Il risultato è un secondo piatto raffinato e identitario, che celebra la tradizione dell’allevamento irlandese – fatto di famiglie, territorio e rispetto per gli animali – reinterpretata con sensibilità gastronomica italiana e spirito JRE.