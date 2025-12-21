Manzo irlandese alla "California": la ricetta di Dario Guidi

Menu Apri login
21 dicembre 2025 | 10:30
21 dicembre 2025 | 10:30
 
di Dario Guidi
Antica Osteria Magenes - Barate (Mi)
Ingredienti
Dosi per:
  • Biancostato di manzo irlandese
    3000 g
  • Cipolla
    2 n
  • Chiodi di garofano
    4 n
  • Burro
    30 g
  • Olio evo
    15 ml
  • Latte
    1000 ml
  • Aceto
    400 ml
  • Farina di polenta
    100 g
  • Acqua
    400 ml
  • Sale
    qb
Il manzo irlandese alla “California” con stick di polenta e gemme di abete, firmato dallo Chef Dario Guidi dell’Antica Osteria Magenes, è un piatto che racconta l’incontro tra materia prima d’eccellenza e visione contemporanea. Il biancostato di manzo irlandese viene valorizzato attraverso una rosolatura intensa e una cottura dolce nel latte, che ne preserva succosità e morbidezza, esaltandone il profilo aromatico profondo e naturale.

Preparazione
1
Rosolare in pentola le cipolle con i chiodi di garofano, olio e burro e una volta dorate le cipolle inserire il biancostato di manzo irlandese intero da scottare fino a ottenere una rosolatura intensa.
2
Successivamente sfumare con l’aceto e una volta evaporato, iniziare la cottura col latte per circa 40 minuti.
3
A parte, preparare una soluzione con 100ml di aceto, 200ml di vino bianco e 50 ml di acqua, portare il tutto a bollore e rovesciarlo in un barattolo di vetro in cui sono state inserite precedentemente le gemme di abete.
4
Per gli stick, far bollire l’acqua e versare la farina di polenta facendola cuocere per circa 1 ora, fino a che non sarà ben rappresa, quindi rovesciarla in uno stampo, raffreddarla e tagliare.
Impiattamento
1
Porzionare il manzo e servire con la sua salsa in abbinamento, aggiungere la polenta fritta a stick e gemme di abete.

L’acidità calibrata dell’aceto e la nota balsamica delle gemme di abete creano un contrasto elegante, mentre gli stick di polenta fritta aggiungono struttura e croccantezza. Il risultato è un secondo piatto raffinato e identitario, che celebra la tradizione dell’allevamento irlandese – fatto di famiglie, territorio e rispetto per gli animali – reinterpretata con sensibilità gastronomica italiana e spirito JRE.

 
 
 

© Riproduzione riservata STAMPA

 
manzo irlandesericetta gourmetdario guidijre italiasecondo piatto carnebiancostato di manzopolenta frittagemme di abetebord biacucina contemporaneaDario Guidi
 
