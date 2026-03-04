Margherita Dop: la pizza classica secondo Franco Pepe

La Margherita Dop è l’archetipo della pizza italiana, interpretata nel rispetto dell’equilibrio nutrizionale e del valore delle materie prime, secondo l’approccio del pizzaiolo Franco Pepe. Il pomodoro San Marzano, naturalmente ricco di licopene, vitamine e minerali, costituisce la base aromatica e antiossidante della preparazione. La mozzarella di bufala Campana Dop completa il profilo proteico e dona cremosità e rotondità gustativa, mentre l’olio extravergine di oliva rifinisce con note fruttate e polifenoli benefici. L’impasto, leggero e ben maturato, funge da struttura neutra e fragrante, capace di valorizzare la purezza degli ingredienti e restituire una pizza essenziale, iconica e nutrizionalmente equilibrata.

Preparazione Preparazione dell’impasto 1 Utilizzare un panetto di impasto “zeropepe” da circa 200g, secondo la filosofia di ricerca nutrizionale promossa da Franco Pepe presso Pepe In Grani. L’impasto, correttamente lievitato e maturato, deve risultare elastico e leggero, pronto per essere steso mantenendo il cornicione pronunciato. Stesura del disco 1 Stendere il panetto manualmente mantenendo il cornicione alveolato e la parte centrale sottile. La struttura deve risultare elastica, pronta ad accogliere condimenti essenziali senza sovraccaricare l’impasto. Condimento base 1 Distribuire uniformemente il pomodoro San Marzano (100 g), ricco di licopene e antiossidanti. Aggiungere la mozzarella di bufala Campana Dop (50 g), ben sgocciolata, per garantire cremosità e apporto proteico equilibrato Cottura ad alta temperatura 1 Cuocere in forno a circa 400°C per 60-90 secondi. All’uscita la pizza raggiunge una temperatura di 100-110°C, condizione ideale per preservare struttura e aromi degli ingredienti principali. Gestione delle fibre come “extra piatto” 1 Servire la pizza con un contenitore separato di fibre vegetali (verdure fresche o insalata). Finitura con olio evo 1 Completare la pizza con un filo di olio extravergine di oliva (10 g) a crudo, per arricchire il piatto di polifenoli e note aromatiche fruttate, mantenendo equilibrio lipidico. Dressing per il cornicione 1 Servire a parte un dressing a base di oli selezionati, semi e componenti acide. Il cornicione, composto prevalentemente da carboidrati, può essere intinto nel dressing per riequilibrare l’apporto nutrizionale e mitigare l’impatto glicemico. Servizio e consumo consapevole 1 Consumare la Margherita Dop alternando bocconi di pizza e fibre extra piatto, utilizzando il dressing per il cornicione: un approccio che trasforma la pizza classica in un pasto più bilanciato, coerente con la filosofia nutrizionale contemporanea.

Il progetto “Pepe in Grani - pizza mediterranea” nasce per superare l’idea della pizza come semplice sgarro alimentare, proponendola invece come piatto equilibrato e salutare. L’obiettivo è bilanciare correttamente macronutrienti - carboidrati, proteine e grassi - e aumentare l’apporto di fibre, così da favorire digestione e assimilazione e rendere la pizza un vero piatto unico. Alcune preparazioni sono abbinate a porzioni extra di verdure per ridurre il carico glicemico, migliorare il transito intestinale e bilanciare l’assorbimento dei grassi.

La Margherita Dop - Valori Nutrizionali Valori nutrizionali Dressing Totale Valore energetico 86,7 Kcal 708,6 Kcal Carboidrati totali 5,62 g 95,165 g di cui zuccheri semplici 04,8 g 4,56 g Proteine 3,78 g 28,85 Grassi totali 5,11 g 25,36 g di cui acidi grassi saturi 0,85 g 10,35 g Fibra alimentare 1,5 g 5,82 g

Il concetto di “Pizza Mediterranea” segue i principi della dieta mediterranea: 55-60% carboidrati, 15-20% proteine e 25-30% grassi, con attenzione a fibre, antiossidanti e sali minerali. I valori nutrizionali sono calcolati sull’impasto con farina “Zero Pepe”. Diverse ricette del menù hanno ottenuto il riconoscimento scientifico di AIRC, confermando l’aderenza ai criteri di sana alimentazione. Il percorso si completa con il “Pepe Dressing”, salsa a base di olio, semi e spezie locali pensata per valorizzare anche il cornicione, riducendo gli sprechi.

