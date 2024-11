La meringa di Gino Fabbri con i prodotti Eurovo Service Elite

Scaldare il forno a 90°C, con un sac à poche, stendere su carta da forno la massa per dressare le forme desiderate, come fondi di torta o meringhette.

Il tempo di cottura varia in base alle dimensioni del dolce: per i fondi di torta sono necessarie 2 ore, poi si spegne il forno e si lasciano asciugare le meringhe per diverse ore, mentre per le meringhette è sufficiente un’ora e successivamente vanno lasciate dentro al forno spento.