Mezze maniche con gamberi, ricotta e zafferano

Mezze maniche farcite con gamberi e ricotta, vellutata di zafferano

Mezze maniche farcite con gamberi e ricotta, vellutata di zafferano.

Ricetta presentata durante Host 2023, dove Unilever Food Solutions ha organizzato un cooking show con lo chef stellato Felix Lo Basso.

Ingredienti per 10 persone:

Mezze maniche Selezione Oro Chef Barilla 800 g

Panna 1 lt

Bisque di crostacei 400 ml

Zucchine 300 g

Gamberi rossi sgusciati 200 g

Ricotta di pecora 200 g

Knorr Mise en place allo zafferano Knorr Professional 50 g

Polvere di basilico

Basilico qb

Olio e sale

Preparazione

Cuocere la pasta per 4 minuti, raffreddare sotto acqua fredda e lasciar riposare in frigorifero.

Per la farcia: creare una brunoise di zucchine e rosolare con olio, aglio e basilico. A fine cottura aggiungere i gamberi leggermente tagliati e creare un impasto amalgamando alla ricotta.

Farcire le mezze maniche con la farcia.

Preparare una salsa facendo ridurre la panna sul fuoco a bassa temperatura, aggiungere Knorr Mise en place allo zafferano Knorr Professional.

Disporre le mezze maniche in una teglia e ricoprire con la salsa.

Infornare.

Servire le mezze maniche in un piatto fondo e guarnire con la salsa bisque e la polvere di basilico.

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.