Millefoglie di bolliti con salse e mostarde

Il caldo estivo è solo un ricordo ed ecco una ricetta perfetta per la stagione, realizzata da Isa Mazzocchi de La Palta (1 stella Michelin) a Borgonovo Val Tidone (Pc) e socia Euro-Toques Italia.

Ingredienti (per 8 persone):

Kg 1 paletta di manzo

kg 1 lingua di bue

kg 1 cotechino Vaniglia di Saronni

1 cappone

kg 1 testina di vitello

kg 1 guancialini di maiale

g 500 carote pulite

3 cipolle

g 200 sedano

g 200 steli di prezzemolo

4 spicchi d’aglio in camicia

sale grosso

Per il ripieno del cappone:

gr 500 pan grattato

g 200 grana padano

1 fegatino di cappone

2 uova

g 50 prezzemolo pulito e lavato

1 spicchio d’aglio

g 100 mortadella

1 carota tagliata a pezzettoni

1 costa di sedano

Preparazione

Disossare il cappone, arrotolarlo su se stesso e avvolgerlo in un canovaccio, legare come fosse un salame. Cuocere la lingua con i guancialini partendo da acqua tiepida e salata con sedano, carota, cipolla con la buccia, steli di prezzemolo e spicchio d’aglio in camicia, quando inizia a bollire abbassare il fuoco, coprire e lasciar cuocere. A fine cottura eliminare la pelle della lingua e raffreddare.

Per il ripieno: inserire tutti gli ingredienti in un cutter, aggiustare di sale e avvolgere il ripieno in un foglio di carta forno, cuocere a vapore per 30 minuti poi raffreddare.

Preparare il brodo con sedano, carota, cipolla con la buccia, 1 spicchio d’aglio e qualche stelo di prezzemolo. Partire da acqua fredda e immergere la paletta di manzo, il cappone, portare a cottura e raffreddare.

Cuocere il cotechino in acqua con foglie di alloro, portare a cottura e raffreddare.

Cuocere la testina di vitello in acqua tiepida salata con sedano, carota cipolla pulita, portare a cottura e raffreddare. Tagliare tutte le carni con l’aiuto di una affettatrice, con l’aiuto di un coppapasta del diametro di 7 cm tagliare dei cerchi e sovrapporre in questa sequenza: lingua, testina, paletta, ripeno, cappone, ripieno, guancia per 2 volte.

Chiudere le millefoglie sottovuoto e lasciar riposare in frigorifero per 24 ore. Rigenerare le millefoglie in forno a vapore per 20 minuti e servire fumanti con fior di sale di Cervia, olio Evo e i contorni tipici dei bolliti. Io le servo con mostarda fatta in casa, caco sottaceto, salsa di pomodori brusca, maionese al Gutturnio, salsa verde al prezzemolo.

