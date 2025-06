Mini cheesecake salata con miele di girasole

Un’idea originale e raffinata per un aperitivo o un antipasto: queste mini cheesecake salate uniscono la croccantezza dei taralli e delle noci con la cremosità dello yogurt greco e del formaggio spalmabile. Il tocco finale di miele di girasole e basilico fresco crea un equilibrio perfetto tra dolcezza, sapidità e freschezza. Senza cottura e pronte in pochi minuti, si possono preparare in anticipo per stupire gli ospiti con un piatto elegante, nutriente e bilanciato.

Preparazione 1 Frullare grossolanamente i taralli con le noci e il basilico, aggiungere il burro, quindi, disporre due cucchiai di composto in ogni bicchiere e livellare con il dorso di un cucchiaio. 2 Aiutandosi con delle fruste elettriche, montare il formaggio spalmabile con lo yogurt, l’olio, sale e pepe. 3 Aggiungere la crema sopra la base e completare con il miele, qualche gheriglio di noce e foglioline di basilico. Consiglio 1 I bicchierini si possono preparare tranquillamente in anticipo, anche il giorno prima. Si conservano per un paio di giorni ben chiusi in frigo.

Il commento del biologo nutrizionista Yari Rossi

«La base croccante a base di taralli, noci e basilico fornisce una combinazione di carboidrati, grassi buoni e composti aromatici naturali, mentre la crema di yogurt greco e formaggio spalmabile offre proteine e un buon profilo di grassi, con una consistenza cremosa e fresca. Il miele di girasole, utilizzato come guarnizione finale, rientra nei limiti raccomandati per gli zuccheri liberi. Dal punto di vista nutrizionale, è un ottimo equilibrio tra proteine, grassi, carboidrati e fibre (grazie alle noci e al basilico fresco)».