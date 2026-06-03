Miseria e nobiltà, lo spaghettone con gamberi rossi e caviale di Vincenzo Lebano

Lo spaghettone ai gamberi rossi firmato da Vincenzo Lebano del Terrazza Gallia di Milano è un primo piatto elegante e intenso, capace di racchiudere tutta la profondità aromatica del mare attraverso una cucina essenziale ma estremamente tecnica. Una ricetta che valorizza pochi ingredienti selezionati, trasformandoli in un’esperienza gastronomica raffinata e contemporanea. Protagonista del piatto è il gambero rosso, lavorato attraverso l’affumicatura delle teste sulla brace per ottenere una salsa di corallo ricca, sapida e persistente. Gli spaghetti Gentile vengono mantecati in padella con aglio, olio extravergine e peperoncino, creando una base classica della tradizione italiana che viene elevata dalla componente affumicata e marina del crostaceo.
Preparazione
Affumicare le teste dei gamberi rossi sulla brace, successivamente schiacciarle e passare il succo ad un colino.
In abbondante acqua salata cuociamo gli spaghetti. A 3 minuti prima della fine della cottura li scoliamo in una padella con un soffritto di aglio olio e peperoncino, terminiamo la cottura degli spaghetti in padella aggiungendo acqua di cottura.
Completiamo con un trito di prezzemolo.
Serviamo gli spaghetti adagiati sulla salsa di corallo affumicato, il carbone vegetale di limone, il caviale e la mollica di pane tostata a completare.
A completare il piatto intervengono elementi che aggiungono contrasti di consistenza e aromaticità: il carbone vegetale di limone, capace di donare note agrumate e tostate, la mollica di pane croccante con erbe e acciughe, e il caviale, che amplifica la sapidità con grande eleganza. Il prezzemolo fresco regala infine una chiusura erbacea e luminosa.