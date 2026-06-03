Miseria e nobiltà, lo spaghettone con gamberi rossi e caviale di Vincenzo Lebano

Lo spaghettone ai gamberi rossi firmato da Vincenzo Lebano del Terrazza Gallia di Milano è un primo piatto elegante e intenso, capace di racchiudere tutta la profondità aromatica del mare attraverso una cucina essenziale ma estremamente tecnica. Una ricetta che valorizza pochi ingredienti selezionati, trasformandoli in un’esperienza gastronomica raffinata e contemporanea. Protagonista del piatto è il gambero rosso, lavorato attraverso l’affumicatura delle teste sulla brace per ottenere una salsa di corallo ricca, sapida e persistente. Gli spaghetti Gentile vengono mantecati in padella con aglio, olio extravergine e peperoncino, creando una base classica della tradizione italiana che viene elevata dalla componente affumicata e marina del crostaceo.

Preparazione 1 Affumicare le teste dei gamberi rossi sulla brace, successivamente schiacciarle e passare il succo ad un colino. 2 In abbondante acqua salata cuociamo gli spaghetti. A 3 minuti prima della fine della cottura li scoliamo in una padella con un soffritto di aglio olio e peperoncino, terminiamo la cottura degli spaghetti in padella aggiungendo acqua di cottura. 3 Completiamo con un trito di prezzemolo. 4 Serviamo gli spaghetti adagiati sulla salsa di corallo affumicato, il carbone vegetale di limone, il caviale e la mollica di pane tostata a completare.

A completare il piatto intervengono elementi che aggiungono contrasti di consistenza e aromaticità: il carbone vegetale di limone, capace di donare note agrumate e tostate, la mollica di pane croccante con erbe e acciughe, e il caviale, che amplifica la sapidità con grande eleganza. Il prezzemolo fresco regala infine una chiusura erbacea e luminosa.