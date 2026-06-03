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mercoledì 03 giugno 2026  | aggiornato alle 13:13 | 119575 articoli pubblicati

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Miseria e nobiltà, lo spaghettone con gamberi rossi e caviale di Vincenzo Lebano

Spaghettone gourmet con salsa affumicata di gambero rosso, carbone di limone e mollica croccante. Un primo elegante firmato Vincenzo Lebano tra mare, brace e alta cucina contemporanea

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 45 minuti
Calorie: 480 kcal

03 giugno 2026 | 10:30
Miseria e nobiltà, lo spaghettone con gamberi rossi e caviale di Vincenzo Lebano
Miseria e nobiltà, lo spaghettone con gamberi rossi e caviale di Vincenzo Lebano

Miseria e nobiltà, lo spaghettone con gamberi rossi e caviale di Vincenzo Lebano

Spaghettone gourmet con salsa affumicata di gambero rosso, carbone di limone e mollica croccante. Un primo elegante firmato Vincenzo Lebano tra mare, brace e alta cucina contemporanea

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Primo piatto
Difficoltà: Media
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 45 minuti
Calorie: 480 kcal
03 giugno 2026 | 10:30
 
di Vincenzo Lebano
Terrazza Gallia - Excelsior Hotel Gallia Milano
Ingredienti
Dosi per:
  • Spaghettone Genrile
    280 g
  • Teste di gamberi rossi
    10 n
  • Spicchio d'aglio
    1 n
  • Olio evo
    qb
  • Prezzemolo tritato
    qb
  • Carbone di limoni
    qb
  • Mollica di pane tritata grossolana saltata in padella con erbe e acciughe
    qb
  • Caviale Asetra Cru Caviar
    60 g
Suicrà
Caviar Import
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Knorr
Perrier Jouet
Consorzio Garda Doc

Lo spaghettone ai gamberi rossi firmato da Vincenzo Lebano del Terrazza Gallia di Milano è un primo piatto elegante e intenso, capace di racchiudere tutta la profondità aromatica del mare attraverso una cucina essenziale ma estremamente tecnica. Una ricetta che valorizza pochi ingredienti selezionati, trasformandoli in un’esperienza gastronomica raffinata e contemporanea. Protagonista del piatto è il gambero rosso, lavorato attraverso l’affumicatura delle teste sulla brace per ottenere una salsa di corallo ricca, sapida e persistente. Gli spaghetti Gentile vengono mantecati in padella con aglio, olio extravergine e peperoncino, creando una base classica della tradizione italiana che viene elevata dalla componente affumicata e marina del crostaceo.

Preparazione
1
Affumicare le teste dei gamberi rossi sulla brace, successivamente schiacciarle e passare il succo ad un colino.
2
In abbondante acqua salata cuociamo gli spaghetti. A 3 minuti prima della fine della cottura li scoliamo in una padella con un soffritto di aglio olio e peperoncino, terminiamo la cottura degli spaghetti in padella aggiungendo acqua di cottura.
3
Completiamo con un trito di prezzemolo.
4
Serviamo gli spaghetti adagiati sulla salsa di corallo affumicato, il carbone vegetale di limone, il caviale e la mollica di pane tostata a completare.

A completare il piatto intervengono elementi che aggiungono contrasti di consistenza e aromaticità: il carbone vegetale di limone, capace di donare note agrumate e tostate, la mollica di pane croccante con erbe e acciughe, e il caviale, che amplifica la sapidità con grande eleganza. Il prezzemolo fresco regala infine una chiusura erbacea e luminosa.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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