Mowi Gourmet Deli Pepe con pomodorini, olive e insalata d’orzo

Mowi Gourmet Deli Pepe con pomodorini, olive e insalata d’orzo.

Mowi Gourmet Deli Pepe riesce a conferire un tocco di personalità ad una cena sfiziosa ed equilibrata, il salmone con quel tocco in più...

Ingredienti:

2 confezioni di Mowi Gourmet Deli pepe

Mezza cipolla

8 pomodorini ciliegino

Una piccola manciata di capperi sotto sale

Una manciata olive nere denocciolate

Olio e sale qb

Per insalata d’orzo:

150 g di orzo perlato

1 limone non trattato

1 manciata di prezzemolo

Olio e sale qb

Preparazione

Per iniziare preparate i vostri ingredienti. Prima di tutto immergente in acqua, per 10 minuti, i capperi in modo da desalarli. Tagliate poi la cipolla a fette e i pomodorini a metà. Passati i minuti, scolate i capperi e teneteli da parte. In una padella antiaderente fate scaldare 2 cucchiai di olio extravergine e fate appassire insieme alla cipolla per 5 minuti. Aggiungete ora i capperi e i pomodorini e salate a vostro piacimento. Fate cuocere il tutto per 5 minuti aggiungendo poi le olive nere denocciolate e lasciate scottare per un altro paio di minuti.

Scaldate in microonde i tranci di salmone MOWI GOURMET DELI Pepe, uno alla volta, per 40 secondi a 600W oppure 12-14 minuti in forno a 150°C. Ora che il vostro salmone è cotto servitelo guarnendo con il sugo preparato precedentemente.

Potete poi arricchire ancora di più il vostro piatto accompagnandolo ad una deliziosa insalata d’orzo, facile e veloce. In una pentola mettete dell’acqua e del sale e aspettate che arrivi a bollore. Buttate l’orzo e fatelo cuocere per circa 10 minuti. Una volta pronto scolatelo e sciacquate con acqua fredda. Lavate ora il limone non trattato e tagliate la buccia a filetti evitando accuratamente di intaccare la parte bianca. Lavate il prezzemolo eliminando i gambi e tritatelo finemente. Ora che è tutto pronto versate l’orzo in una ciotola e condite con olio extravergine e sale. Aggiungete ora i filetti di scorza di limone ed il prezzemolo tritato. Portate in tavola il salmone e il vostro orzo e… buon appetito!

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.