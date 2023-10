Ossa di morto

Ossa dei morti

Le "Ossa dei Morti" sono pronte per essere servite come dolci tradizionali in occasione della festa di Ognissanti e il Giorno dei Morti. La quantità esatta dipenderà dalle dimensioni delle ossa che crei con l'impasto.

Ingredienti:

200 g di mandorle sgusciate

200 g di zucchero

2 albumi d'uovo

200 g di farina di mandorle o farina di mandorle e zucchero a velo (per la finitura)

Scorza di limone grattugiata

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1 pizzico di cannella in polvere

Zucchero a velo (per la finitura)

Istruzioni:

Inizia tostando le mandorle sgusciate in un forno preriscaldato a 180°C per circa 10-15 minuti, finché non diventano leggermente dorati. Lasciale raffreddare completamente.

Una volta raffreddate, trita le mandorle finemente in un robot da cucina o frullatore. Assicurati che diventino una polvere fine ma non una pasta.

In una ciotola, mescola la mandorla tritata con lo zucchero, la scorza di limone grattugiata, la cannella e l'estratto di vaniglia.

Aggiungi gli albumi d'uovo all'impasto e mescola bene fino a ottenere una consistenza omogenea.

Copri l'impasto con pellicola trasparente e lascialo riposare in frigorifero per circa 30 minuti.

Dopo il riposo in frigorifero, forma l'impasto in piccole "ossa" o bastoncini. Puoi dar loro la forma tipica delle ossa utilizzando le dita o uno stampo se disponibile.

Disponi le "Ossa dei Morti" su una teglia rivestita di carta da forno.

Cuoci in forno preriscaldato a 160°C per circa 15-20 minuti o finché diventano leggermente dorate.

Lascia raffreddare completamente le Ossa dei Morti sulla teglia.

Una volta raffreddate, cospargile con zucchero a velo o farina di mandorle per dare loro un aspetto "polveroso" come richiesto dalla tradizione.

