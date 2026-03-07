Ostrica irlandese, frutti rossi, mela verde e cerfoglio

Bord Bia - ente governativo irlandese per la promozione del food & beverage - unisce l’eccellenza delle materie prime irlandesi all’innovazione degli Chef JRE Italia - Jeunes Restaurateurs Italia, associazione che raccoglie i più giovani rappresentanti dell’alta ristorazione italiana.

Una ricetta in cui il sapore del mare si sprigiona grazie alle ostriche irlandesi, protagoniste di questo antipasto all’insegna della qualità. Eccellenza ittica dell’Isola di Smeraldo, sono coltivate non solo dai farmer, ma anche e soprattutto dall’oceano e dall’ambiente circostante: le acque incontaminate in cui vengono allevate conferiscono loro caratteristiche singolari come una perfetta forma allungata, una conchiglia molto resistente e uno smalto liscio dal colore bianco perlato.

Preparazione 1 Aprire le ostriche e recuperare il frutto conservando l’acqua contenuta nelle stesse. Preparare una citronette montando succo di limone e l’olio extra vergine d’oliva versato a filo e metà dell’acqua delle ostriche. 2 Aggiungere un pizzico di peperoncino e l’erba cipollina; condire le ostriche con la citronette realizzata e lasciarle marinare per almeno 10 minuti in frigo. 3 Dopo averla sbucciata e privata del torsolo, tagliare la mela verde a concassé, ovvero a piccoli cubetti regolari. Impiattamento 1 Utilizzare un piatto fondo: mettere le ostriche alla base, condire con la citronette della marinatura stessa quindi completare il piatto con i frutti rossi, la concassé di mela verde, il cetriolo, il melone verde, il cerfoglio e la misticanza.

Il gusto ricco, immediatamente riconoscibile, nasce dalla dolcezza e persistenza iodica, che si combina alle note distintive del territorio. A celebrare questa materia prima straordinaria lo Chef Stefano Di Gennaro, del ristorante Quintessenza, una Stella Michelin.