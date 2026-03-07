Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
sabato 07 marzo 2026  | aggiornato alle 13:24 | 117856 articoli pubblicati

Feudo Arancio
ROS
ROS

Ostrica irlandese, frutti rossi, mela verde e cerfoglio

Antipasto gourmet che valorizza ostriche irlandesi con citronette al limone, mela verde, frutti rossi ed erbe fresche: un equilibrio tra iodio, acidità e freschezza vegetale per un boccone elegante e raffinato

Tipologia Cucina: Contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 30 minuti
Calorie: 120 kcal

07 marzo 2026 | 10:30
Ostrica irlandese, frutti rossi, mela verde e cerfoglio
Ostrica irlandese, frutti rossi, mela verde e cerfoglio

Ostrica irlandese, frutti rossi, mela verde e cerfoglio

Antipasto gourmet che valorizza ostriche irlandesi con citronette al limone, mela verde, frutti rossi ed erbe fresche: un equilibrio tra iodio, acidità e freschezza vegetale per un boccone elegante e raffinato

Tipologia Cucina: Contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 30 minuti
Calorie: 120 kcal
07 marzo 2026 | 10:30
 
di Stefano Di Gennaro
Quintessenza - Trani
Ingredienti
Dosi per:
  • Ostriche irlandesi
    12 n
  • Succo di limone
    70 ml
  • Peperoncino
    qb
  • Olio evo
    qb
  • Erba cipollina
    qb
  • Frutti rossi
    qb
  • Misticanza di erbe
    qb
  • Mela verde
    1 n
  • Cerfoglio
    qb
  • Cetriolo
    qb
  • Melone verde
    qb
TuttoFood
Horeca Expoforum
Sagna
Bonduelle
Cinzano

Bord Bia - ente governativo irlandese per la promozione del food & beverage - unisce l’eccellenza delle materie prime irlandesi all’innovazione degli Chef JRE Italia - Jeunes Restaurateurs Italia, associazione che raccoglie i più giovani rappresentanti dell’alta ristorazione italiana.

Una ricetta in cui il sapore del mare si sprigiona grazie alle ostriche irlandesi, protagoniste di questo antipasto all’insegna della qualità. Eccellenza ittica dell’Isola di Smeraldo, sono coltivate non solo dai farmer, ma anche e soprattutto dall’oceano e dall’ambiente circostante: le acque incontaminate in cui vengono allevate conferiscono loro caratteristiche singolari come una perfetta forma allungata, una conchiglia molto resistente e uno smalto liscio dal colore bianco perlato.

Preparazione
1
Aprire le ostriche e recuperare il frutto conservando l’acqua contenuta nelle stesse. Preparare una citronette montando succo di limone e l’olio extra vergine d’oliva versato a filo e metà dell’acqua delle ostriche.
2
Aggiungere un pizzico di peperoncino e l’erba cipollina; condire le ostriche con la citronette realizzata e lasciarle marinare per almeno 10 minuti in frigo.
3
Dopo averla sbucciata e privata del torsolo, tagliare la mela verde a concassé, ovvero a piccoli cubetti regolari.
Impiattamento
1
Utilizzare un piatto fondo: mettere le ostriche alla base, condire con la citronette della marinatura stessa quindi completare il piatto con i frutti rossi, la concassé di mela verde, il cetriolo, il melone verde, il cerfoglio e la misticanza.

Il gusto ricco, immediatamente riconoscibile, nasce dalla dolcezza e persistenza iodica, che si combina alle note distintive del territorio. A celebrare questa materia prima straordinaria lo Chef Stefano Di Gennaro, del ristorante Quintessenza, una Stella Michelin.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
ostriche irlandesi antipasto gourmet di mare ostriche marinate al limone ricetta ostriche stellate frutti rossi e ostriche mela verde concassé cerfoglio in cucina alta cucina di pesce citronette alle ostriche antipasto eleganteStefano Di Gennaro
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
TuttoFood
Horeca Expoforum
Sagna

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026