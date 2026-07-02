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Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 02 luglio 2026  | aggiornato alle 14:25 | 120117 articoli pubblicati

Rational
Feudo Arancio
Feudo Arancio

Pancake di scampo: ricetta creativa per un antipasto raffinato

Pancake di scampo con avocado e uova di pesce: un antipasto gourmet che abbina la delicatezza dei crostacei alla cremosità dell'avocado e alla nota sapida delle uova di pesce, per un piatto elegante e raffinato

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 45 minuti
Calorie: 390 kcal

02 luglio 2026 | 10:30
Pancake di scampo, avocado e uova di pesce
Pancake di scampo, avocado e uova di pesce

Pancake di scampo: ricetta creativa per un antipasto raffinato

Pancake di scampo con avocado e uova di pesce: un antipasto gourmet che abbina la delicatezza dei crostacei alla cremosità dell'avocado e alla nota sapida delle uova di pesce, per un piatto elegante e raffinato

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Antipasto
Difficoltà: Media
Costo: Medio
Tempo di preparazione: 45 minuti
Calorie: 390 kcal
02 luglio 2026 | 10:30
 
di Angelo Biscotti
Hotel Promessi Sposi - Malgrate (Lc)
Ingredienti
Dosi per:
  • Pancake
  • latte fresco
    200 g
  • uova taglia XL freschissime
    2 n
  • baking
    6 g
  • farina di riso
    125 g
  • farina di Teff
    25 g
  • burro fuso
    25 g
  • Crème fraiche di avocado
  • purea di avocado Hass
    200 g
  • yogurt greco
    100 g
  • panna
    100 g
  • succo di lime
    20 ml
  • sale
    qb
  • buccia di lime
    qb
  • Scampo fritto
  • scampi freschi
    4 n
  • maizena panatura 3 in 1
    qb
  • acqua minerale gasata
    qb
  • olio ad alto contenuto Oleico
    qb
  • maggiorana
    5 g
  • lemongrass
    2 g
  • Finitura
  • uova di trota
    qb
  • misticanza di erbe aromatiche
    qb
Salomon
Suicrà
Grandi Molini Italiani
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Martini Frozen
Perrier Jouet

I Pancake di scampo con avocado e uova di pesce sono un'esperienza culinaria unica, che fonde sapori freschi e raffinati in un piatto sorprendente e sofisticato. Questa ricetta, che unisce la morbidezza dei pancake di farina di riso e Teff, la cremosità della crème fraiche di avocado e la croccantezza degli scampi fritti, è perfetta per un'occasione speciale o per chi desidera stupire i propri ospiti con un antipasto originale e ricco di contrasti.

Preparazione
Pancake
1
Montare gli albumi a neve. Unire al latte il tuorlo e il burro fuso.
2
Unire alla farina il baking. Miscelare le farine ai tuorli.
3
Incorporare gli albumi facendo attenzione a non smontare il composto. Cuocere in un padellino antiaderente.
Crème fraiche di avocado
1
Porre tutti gli ingredienti della crème fraiche nel thermomix e frullare alla massima velocità.
2
Aggiustare di sale e lasciar riposare una notte in sottovuoto prima di utilizzare.
Scampo fritto
1
Sgusciare ed eviscerare gli scampi.
2
Porre il contenuto della maizena panatura 3 in 1 in una bowl con il trito di maggiorana e lemongrass.
3
Aggiungere l'acqua fredda e miscelare fino ad ottenere una pastella liscia e ferma.
4
Passare lo scampo al suo interno, friggere a 170 °c fino a doratura completa e salare.
Servizio
1
Stratificare i pancake con le crème fraiche di avocado, terminare con gli scampi fritti e le erbe aromatiche fresche.

Questo piatto è un perfetto equilibrio tra sapori e consistenze, dove la dolcezza degli scampi e la cremosità dell’avocado si sposano armoniosamente con la leggera croccantezza dei pancake e la freschezza delle erbe aromatiche. Ideale da servire come antipasto o piatto unico per un brunch.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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