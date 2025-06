Pancake integrali con fragole ricotta e miele di castagno

I pancake integrali con ricotta, fragole e miele di castagno, grazie alla presenza di proteine, fibre, vitamine e zuccheri naturali, rappresentano una scelta ideale per chi cerca energia sostenibile senza rinunciare al piacere del palato. Un piatto completo, sano e facile da preparare in pochi minuti.

Preparazione 1 Mescolare farina, uovo, latte e lievito per ottenere una pastella liscia. 2 Cuocere i pancake in padella con un filo d’olio per 2 minuti per lato. 3 Servire con una quenelle di ricotta, fragole fresche e un filo di miele di castagno.

Il commento del biologo nutrizionista Yari Rossi

«Questa colazione è un’ottima combinazione di gusto e nutrienti: l’uovo e la ricotta forniscono proteine di alta qualità, la farina integrale apporta fibre che aiutano a rallentare l’assorbimento degli zuccheri, mentre le fragole offrono vitamine e antiossidanti. Il miele di castagno, utilizzato in piccola quantità, arricchisce il piatto con un aroma intenso e una fonte naturale di zuccheri semplici. Inoltre, scegliere un miele grezzo e di qualità, come quello di castagno, permette di beneficiare anche delle sue piccole quantità di composti bioattivi (come i polifenoli). È una scelta interessante da inserire occasionalmente in una colazione completa, soprattutto se abbinata a una fonte proteica e a cereali integrali, come in questo caso. L’aggiunta di miele in questa quantità è sostenibile all’interno di un’alimentazione equilibrata, soprattutto se il pasto è ben bilanciato in termini di fibre e proteine (es. aggiungendo ricotta, frutta fresca intera, o frutta secca)».