Pasta con crema di finocchi e zafferano, nero di seppia e gamberi rossi

Un primo piatto raffinato e dal forte richiamo mediterraneo, perfetto per occasioni speciali o per sorprendere con un tocco di creatività in cucina. La dolcezza dei finocchi si fonde armoniosamente con le note aromatiche dello zafferano, mentre la delicatezza dei gamberi rossi è esaltata dalla freschezza del lime.

Preparazione 1 In una casseruola, scaldare l'olio, aggiungere lo scalogno affettato e i finocchi a dadini. 2 Saltare per 2-3 minuti, poi coprire con acqua e cuocere per 20 minuti. Regolare di sale, pepe e aggiungere lo zafferano. 3 Frullare fino a ottenere una crema densa. 4 Pulire i gamberi, eliminando l'intestino. Disporli su una teglia con scorza di lime, sale, pepe, timo e un filo d'olio. Cuocere a 100°C per 7-8 minuti. 5 Cuocere la pasta al dente, condirla con la crema di finocchi diluita con acqua di cottura e scorza di lime a dadini. 6 Servire aggiungendo i gamberi e decorare con gocce di inchiostro di seppia, finocchietto selvatico e una spolverata di pepe.

Il nero di seppia dona un contrasto cromatico elegante e sofisticato, completando un piatto in cui sapori, colori e profumi si intrecciano in perfetto equilibrio. Un’esperienza sensoriale che unisce il mare e la terra in una sinfonia di gusto.