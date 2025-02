Pasta con salsa al miele e zafferano

Sciogliere in un tegame due cucchiai di burro su fiamma moderata, poi unire il miele che avrete prima scaldato a bagnomaria per tenerlo più fluido e il vino bianco.

Lasciare evaporare il vino e completare la salsa con l’aceto di miele, un pizzico di cannella macinata e lo zafferano sciolto in un po’ di acqua calda.

4

Nel frattempo, cuocere la pasta in una pentola in cui avrete portato a bollore il brodo salato, scolarla al dente e versarla in una zuppiera, condendola con burro e con la salsa al miele e zafferano.