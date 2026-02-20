Pera dell'Emilia Romagna IGP - Fegato di rana pescatrice con Pera Max Red Bartlett

Alla fine del pontile, dove la darsena incontra il mare, si accende una luce: è quella di un approdo a profumi salmastri e sapori sinceri. Una cucina che nasce dal mare e respira con le stagioni, espressione di forze diverse: il tempo che affina, il fuoco che trasforma, la mano che cerca l’equilibrio perfetto.

Preparazione 1 La varietà di pera ideale per questa ricetta è la Max Red Bartlett (o Williams Rossa) molto apprezzata per la sua dolcezza e versatilità. Ossidarla nella Ocoo e tagliarne un grosso pezzo. 2 Avvolgere nella rete di maiale il fegato di rana pescatrice, cuocerlo sulla brace con l’alloro e poi scalopparlo. Raffreddare il succo di pera, correggerlo con il succo di lime e la sua zest, aggiustare di sale.

Composizione finale 1 Disporre elegantemente sul piatto pera ossidata e fegato, unire i cubetti di seppia cruda. Servire accompagnato con il succo freddo di Max Red Bartlett e lime.