Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 20 febbraio 2026  | aggiornato alle 14:31 | 117526 articoli pubblicati

Pera dell'Emilia Romagna IGP - Fegato di rana pescatrice con Pera Max Red Bartlett

Fegato di rana pescatrice alla brace con rete di maiale, servito con pera dell’Emilia Romagna IGP Max Red Bartlett, succo di lime e cubetti di seppia cruda. Piatto gourmet mare-frutta dal gusto equilibrato e raffinato

Tipologia Cucina: Italiana contemporanea
Categoria: Secondo piatto
Difficoltà: Alta
Costo: Alto
Tempo di preparazione: 60 minuti
Calorie: 350 kcal

20 febbraio 2026 | 10:30
di Jacopo Ticchi
Ingredienti
Dosi per:
Alla fine del pontile, dove la darsena incontra il mare, si accende una luce: è quella di un approdo a profumi salmastri e sapori sinceri. Una cucina che nasce dal mare e respira con le stagioni, espressione di forze diverse: il tempo che affina, il fuoco che trasforma, la mano che cerca l’equilibrio perfetto.

Preparazione
1
La varietà di pera ideale per questa ricetta è la Max Red Bartlett (o Williams Rossa) molto apprezzata per la sua dolcezza e versatilità. Ossidarla nella Ocoo e tagliarne un grosso pezzo.
2
Avvolgere nella rete di maiale il fegato di rana pescatrice, cuocerlo sulla brace con l’alloro e poi scalopparlo. Raffreddare il succo di pera, correggerlo con il succo di lime e la sua zest, aggiustare di sale.
Composizione finale
1
Disporre elegantemente sul piatto pera ossidata e fegato, unire i cubetti di seppia cruda. Servire accompagnato con il succo freddo di Max Red Bartlett e lime.

Pera dell'Emilia Romagna IGP - Fegato di rana pescatrice con Pera Max Red Bartlett

 
 
 
 

Jacopo Ticchi
 
