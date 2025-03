Il piccione del Valdarno, il suo petto cotto in carcassa e composta di mela e cipolla

4

Devenare il foie gras condire con sale e pepe e cuocerlo sottovuoto a 48°C per 30 minuti, frullare da caldo nel mixer e colare in stampi a sfera del diametro di 22mm riempiendo per metà lo stampo, abbattere di temperatura e versare poi nel centro della sfera 10 g di saba coprire con il resto del composto e mantenere in abbattitore. Sformare e spruzzare le sfere con aereografo di cacao rosso. Tenere in fresco.